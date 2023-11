Bank Jago Berkomitmen pada Pertumbuhan Talenta Digital

PT Bank Jago Tbk menyatakan diri berkomitmen untuk berkontribusi pada pertumbuhan talenta digital nasional. Salah satunya dilakukan melalui peluncuran Jago Digital Academy, sebuah inovasi yang diharapkan mampu mengakselerasi pengetahuan dan kompetensi digital para talenta-talenta teknologi. Hal itu disampaikan Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung dalam peluncuran Jago Digital Academy di kantornya, Jakarta, Kamis (9/11). "Jago Digital Academy merupakan salah satu inovasi Bank Jago untuk berperan aktif dalam menciptakan dampak positif dan memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan kualitas sumber daya manusia," ujarnya. "Melalui program ini kami berharap dapat membentuk dan menghasilkan talenta-talenta digital yang tidak hanya kompeten tetapi juga siap bekerja," lanjut Arief. Dia mengatakan, Bank Jago berkolaborasi dengan banyak pihak dalam pengembangan Jago Digital Academy, terutama perguruan tinggi dan mitra ekosistem digital. Melalui program ini, mahasiswa didorong untuk mencari pengalaman di luar kampus dan belajar dari para ahli di bidang teknologi digital, serta siap terjun di dunia kerja yang semakin kompetitif. Baca juga: Kolaborasi Kementerian Keuangan RI dan ICAEW Wujudkan Akselerasi Transisi Keuangan Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, demografi Indonesia didominasi oleh generasi muda berusia produktif. Meskipun memiliki keunggulan demografi, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terutama dari sisi kompetensi digital. Hal itu sejalan dengan temuan World Economic Forum melalui survei The Future of Jobs Report 2023, yang menyatakan bahwa adopsi teknologi akan menjadi kunci pendorong transformasi bisnis dalam lima tahun ke depan, termasuk di dunia perbankan sebagai industri yang esensial. Head of Communication, Culture and Sustainability Bank Jago Maya Kartika menjelaskan, saat ini program Jago Digital Academy dibuka untuk tiga jalur kemampuan teknis, yaitu Product Management, Engineering, dan Data Science. Ketiganya akan dilengkapi dengan pengetahuan mengenai Digital Banking serta Soft Skills yang dibutuhkan di dunia profesional. Baca juga: SoftBank Group Catat Kerugian Juli-September akibat Start-up Bangkrut Peserta Jago Digital Academy nantinya dapat mengembangkan ide dalam lingkungan yang kolaboratif melalui sistem mentoring dan studi kasus berbasis proyek. Untuk membekali langsung dengan pengalaman di dunia kerja yang agile, peserta yang terpilih akan mendapat kesempatan magang di ekosistem Bank Jago. Masuk sebagai SKS Perkuliahan Melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, kata Maya, program Jago Digital Academy dapat diperhitungkan sebagai satuan kredit semester (SKS) perkuliahan mahasiswa. Keseluruhan program dapat dijalani oleh peserta sesuai dengan kecepatan proses belajar masing-masing. Sejauh ini, Universitas Indonesia dan Universitas Bina Nusantara telah bekerjasama dengan Jago Digital Academy sebagai bagian dari studi independen yang dapat dikonversi menjadi SKS. Bank Jago, kata Maya, juga tengah menjajaki kerja sama dengan program magang Kampus Merdeka dan sejumlah perguruan tinggi lain. Itu diharapkan dapat memperluas dan memperbanyak cakupan peserta dari kampus-kampus lain untuk dapat mengkreditkan Jago Digital Academy sebagai SKS. "Kami juga sedang menjajaki dengan beberapa kampus lain di Indonesia. Kami ingin agar program ini bisa berdampak luas kepada calon-calon tech talents yang akan terjun ke dunia kerja," jelas Maya. Adapun mitra strategis Bank Jago dalam program ini adalah Dkatalis Digital Lab, perusahaan digital yang fokus membangun solusi digital untuk mempercepat laju pertumbuhan melalui teknologi. CEO Dkatalis Kharim Siregar mengatakan, pihaknya menilai sosok tech engineer semakin penting, tidak terpisahkan di semua industri. "Melalui Jago Digital Academy, kami memfasilitasi mereka yang ingin memperdalam digital skills untuk mendapatkan in-depth learning modul-modul khusus, mempelajari studi kasus korporasi, hingga mendapatkan bimbingan dari para praktisi berpengalaman. Hal ini sejalan dengan aspirasi kami untuk menjadi katalis, yaitu memiliki andil dalam setiap perubahan melalui solusi digital," ujarnya. (Z-9)

PT Bank Jago Tbk menyatakan diri berkomitmen untuk berkontribusi pada pertumbuhan talenta digital nasional. Salah satunya dilakukan melalui peluncuran Jago Digital Academy, sebuah inovasi yang diharapkan mampu mengakselerasi pengetahuan dan kompetensi digital para talenta-talenta teknologi.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung dalam peluncuran Jago Digital Academy di kantornya, Jakarta, Kamis (9/11). "Jago Digital Academy merupakan salah satu inovasi Bank Jago untuk berperan aktif dalam menciptakan dampak positif dan memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.

"Melalui program ini kami berharap dapat membentuk dan menghasilkan talenta-talenta digital yang tidak hanya kompeten tetapi juga siap bekerja," lanjut Arief.

Dia mengatakan, Bank Jago berkolaborasi dengan banyak pihak dalam pengembangan Jago Digital Academy, terutama perguruan tinggi dan mitra ekosistem digital. Melalui program ini, mahasiswa didorong untuk mencari pengalaman di luar kampus dan belajar dari para ahli di bidang teknologi digital, serta siap terjun di dunia kerja yang semakin kompetitif.

Baca juga: Kolaborasi Kementerian Keuangan RI dan ICAEW Wujudkan Akselerasi Transisi Keuangan

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, demografi Indonesia didominasi oleh generasi muda berusia produktif. Meskipun memiliki keunggulan demografi, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terutama dari sisi kompetensi digital.

Hal itu sejalan dengan temuan World Economic Forum melalui survei The Future of Jobs Report 2023, yang menyatakan bahwa adopsi teknologi akan menjadi kunci pendorong transformasi bisnis dalam lima tahun ke depan, termasuk di dunia perbankan sebagai industri yang esensial.

Head of Communication, Culture and Sustainability Bank Jago Maya Kartika menjelaskan, saat ini program Jago Digital Academy dibuka untuk tiga jalur kemampuan teknis, yaitu Product Management, Engineering, dan Data Science. Ketiganya akan dilengkapi dengan pengetahuan mengenai Digital Banking serta Soft Skills yang dibutuhkan di dunia profesional.

Baca juga: SoftBank Group Catat Kerugian Juli-September akibat Start-up Bangkrut

Peserta Jago Digital Academy nantinya dapat mengembangkan ide dalam lingkungan yang kolaboratif melalui sistem mentoring dan studi kasus berbasis proyek. Untuk membekali langsung dengan pengalaman di dunia kerja yang agile, peserta yang terpilih akan mendapat kesempatan magang di ekosistem Bank Jago.

Masuk sebagai SKS Perkuliahan

Melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, kata Maya, program Jago Digital Academy dapat diperhitungkan sebagai satuan kredit semester (SKS) perkuliahan mahasiswa. Keseluruhan program dapat dijalani oleh peserta sesuai dengan kecepatan proses belajar masing-masing.

Sejauh ini, Universitas Indonesia dan Universitas Bina Nusantara telah bekerjasama dengan Jago Digital Academy sebagai bagian dari studi independen yang dapat dikonversi menjadi SKS. Bank Jago, kata Maya, juga tengah menjajaki kerja sama dengan program magang Kampus Merdeka dan sejumlah perguruan tinggi lain.

Itu diharapkan dapat memperluas dan memperbanyak cakupan peserta dari kampus-kampus lain untuk dapat mengkreditkan Jago Digital Academy sebagai SKS. "Kami juga sedang menjajaki dengan beberapa kampus lain di Indonesia. Kami ingin agar program ini bisa berdampak luas kepada calon-calon tech talents yang akan terjun ke dunia kerja," jelas Maya.

Adapun mitra strategis Bank Jago dalam program ini adalah Dkatalis Digital Lab, perusahaan digital yang fokus membangun solusi digital untuk mempercepat laju pertumbuhan melalui teknologi. CEO Dkatalis Kharim Siregar mengatakan, pihaknya menilai sosok tech engineer semakin penting, tidak terpisahkan di semua industri.

"Melalui Jago Digital Academy, kami memfasilitasi mereka yang ingin memperdalam digital skills untuk mendapatkan in-depth learning modul-modul khusus, mempelajari studi kasus korporasi, hingga mendapatkan bimbingan dari para praktisi berpengalaman. Hal ini sejalan dengan aspirasi kami untuk menjadi katalis, yaitu memiliki andil dalam setiap perubahan melalui solusi digital," ujarnya.

(Z-9)