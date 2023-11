Pameran Smart Transportation and Energy Digelar 23-26 November

PEMERINTAH mendukung industri energi terbarukan dengan mengurangi pajak, memperbanyak fasilitas pengisian listrik, mengatur biaya listrik stasiun pengisian daya, hingga memberikan panduan resmi untuk pengembangan keseluruhan ekosistem kendaraan listrik. Melihat potensi yang besar akan produk energi terbarukan, Zhejiang Meorient Commerce and Exhibition Inc. bersama China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) akan mengadakan pameran Smart Transportation and Energy di Indonesia. "Kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketersediaan produk energi terbarukan. Di pameran ini, kami akan menampilkan berbagai produk canggih seperti mobil listrik, solar panel, tenaga angin, dan masih banyak lagi di area seluas 1.000 m²," kata Larissa Zhou, General Manager Meorient Exhibition International, Jakarta, Kamis (9/11). Produk-produk energi terbarukan ini diharapkan tetap mementingkan emisi rendah guna menciptakan keadaan yang ramah untuk bumi. "Implementasi ini penting diterapkan untuk menentukan laju kecepatan Indonesia mencapai bebas emisi di sektor transportasi dan industri pada 2050," tambah Fabby Tumiwa, Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR). Baca juga: PLTS Terapung Cirata Diresmikan, Jokowi: Ini Hari Bersejarah Pameran Smart Transportation and Energy akan menampilkan berbagai teknologi terbaru. Ada baterai dan peralatan penyimpanan energi baru seperti baterai, superkonduktor, sistem penyimpangan energi udara yang terkontaminasi, peralatan menyimpan energi gravitasi, pemeliharaan energi magnet super konduktif, sampai perlengkapan penyimpan energi hidrogen. Pada kendaraan energi baru ada kendaraan hibrida, kendaraan listrik murni, kendaraan bertenaga hidrogen, dan kendaraan gas. Sistem pengemudi otonom menawarkan sistem bantuan mengemudi, sistem semiotomatis, sistem sangat otomatis, sistem otomatis sepenuhnya, sistem pengujian, layanan tes, keamanan listrik, hingga produk elektronik lain. Baca juga: Gairahkan Pasar Keuangan, Anak Jerman akan Diberi Uang untuk Investasi Terkait manajemen pengisian, ada pengisian baterai, pengisi daya, modul daya, arus pengisian daya, baterai pengisian, atau teknologi pengisian lanjutan. Penyimpanan logistik cerdas terkait gudang tak berawak cerdas, peralatan sorting, robot sorting ekspres cerdas, peralatan penimbang dan pengukuran, shuttles rak cerdik, sistem penyimpanan otomatis, seri rak, trolleys, pallet, kaster, kotak lalu lintas, aksesori logistik, pintu industri, perlengkapan pembersihan. Pameran itu akan berlangsung selama empat hari, mulai dari 23-26 November 2023 di JIExpo Kemayoran Jakarta. Ada lebih dari 100 ekshibitor terverifikasi dengan produk-produk berkualitas dan harga terjangkau yang akan hadir. (RO/Z-2)

PEMERINTAH mendukung industri energi terbarukan dengan mengurangi pajak, memperbanyak fasilitas pengisian listrik, mengatur biaya listrik stasiun pengisian daya, hingga memberikan panduan resmi untuk pengembangan keseluruhan ekosistem kendaraan listrik. Melihat potensi yang besar akan produk energi terbarukan, Zhejiang Meorient Commerce and Exhibition Inc. bersama China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) akan mengadakan pameran Smart Transportation and Energy di Indonesia.

"Kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketersediaan produk energi terbarukan. Di pameran ini, kami akan menampilkan berbagai produk canggih seperti mobil listrik, solar panel, tenaga angin, dan masih banyak lagi di area seluas 1.000 m²," kata Larissa Zhou, General Manager Meorient Exhibition International, Jakarta, Kamis (9/11).

Produk-produk energi terbarukan ini diharapkan tetap mementingkan emisi rendah guna menciptakan keadaan yang ramah untuk bumi. "Implementasi ini penting diterapkan untuk menentukan laju kecepatan Indonesia mencapai bebas emisi di sektor transportasi dan industri pada 2050," tambah Fabby Tumiwa, Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR).

Baca juga: PLTS Terapung Cirata Diresmikan, Jokowi: Ini Hari Bersejarah

Pameran Smart Transportation and Energy akan menampilkan berbagai teknologi terbaru. Ada baterai dan peralatan penyimpanan energi baru seperti baterai, superkonduktor, sistem penyimpangan energi udara yang terkontaminasi, peralatan menyimpan energi gravitasi, pemeliharaan energi magnet super konduktif, sampai perlengkapan penyimpan energi hidrogen.

Pada kendaraan energi baru ada kendaraan hibrida, kendaraan listrik murni, kendaraan bertenaga hidrogen, dan kendaraan gas. Sistem pengemudi otonom menawarkan sistem bantuan mengemudi, sistem semiotomatis, sistem sangat otomatis, sistem otomatis sepenuhnya, sistem pengujian, layanan tes, keamanan listrik, hingga produk elektronik lain.

Baca juga: Gairahkan Pasar Keuangan, Anak Jerman akan Diberi Uang untuk Investasi

Terkait manajemen pengisian, ada pengisian baterai, pengisi daya, modul daya, arus pengisian daya, baterai pengisian, atau teknologi pengisian lanjutan. Penyimpanan logistik cerdas terkait gudang tak berawak cerdas, peralatan sorting, robot sorting ekspres cerdas, peralatan penimbang dan pengukuran, shuttles rak cerdik, sistem penyimpanan otomatis, seri rak, trolleys, pallet, kaster, kotak lalu lintas, aksesori logistik, pintu industri, perlengkapan pembersihan.

Pameran itu akan berlangsung selama empat hari, mulai dari 23-26 November 2023 di JIExpo Kemayoran Jakarta. Ada lebih dari 100 ekshibitor terverifikasi dengan produk-produk berkualitas dan harga terjangkau yang akan hadir. (RO/Z-2)