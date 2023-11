Produk Perlengkapan Dapur Fotile Terus Lebarkan Pemasaran di Indonesia

PERUSAHAAN dari Tiongkok yang berdiri tahun 1996, Fotile dikenal sebagai pemasok perlengkapan dapur dengan pemasaran internasional. Kini Fotile yang memiliki lebih dari 16 ribu karyawan di seluruh dunia berdedikasi membuat peralatan dapur berkualitas, Fotile telah memproduksi dan memasarkan produk mulai dari cooker hood, kompor gas & listrik built in, dan freestanding, hingga oven, steamer, microwave, wastafel, mesin pencuci piring, dan penyaring air. Baca juga: Fotile Indonesia Adakan Great Sale Perdana dan Diskon Hingga 80% "Produk Fotile saat ini bisa ditemukan di lebih dari 30 negara, merentang dari Amerika Utara hingga Asia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Malaysia, Thailand, Singapura, Pakistan, dan tentu saja, Indonesia," kata Tommy Pratomo, Head of Marketing Fotile Indonesia dalam keterangan, Rabu (8/11). "Keunggulan Fotile tidak hanya diakui dari penjualannya saja tetapi juga dari kemajuan teknologi dan penghargaan yang diterima," terang Tommy. Dengan empat pusat pengembangan dan penelitian yang terletak di Jerman, Jepang, dan Tiongkok, Fotile berada di garis depan inovasi industri. "Fotile bangga memegang rekor untuk paten terbanyak dalam bisnis peralatan dapur dan rumah tangga, dengan lebih dari 8.200 paten di seluruh dunia, didukung oleh lebih dari 900 tenaga ahli," terang Tommy. Baca juga: Fotile Usung Teknologi Maju di Pameran Indo Build Tech Dedikasi Fotile untuk desain otentik yang tak tertandingi terbukti oleh 75 penghargaan desain internasional yang telah diraih, termasuk 46 penghargaan iF dan 29 Red Dot. Pengakuan bergengsi lainnya seperti Deming Prize of Japan dan Malcolm Baldrige National Quality Award dari AS dan China Quality Award menyoroti komitmen merek ini terhadap kualitas Kepemimpinan dalam standardisasi adalah kekuatan utama Fotile sebagai Perusahaan yang telah memelopori berbagai macam standar nasional, termasuk untuk penghisap asap. Merek ini telah menetapkan lebih dari 130 standar bisnis nasional, 90 di antaranya terus berlaku hingga hari ini. "Dampak global Fotile terlihat jelas ketika pada tahun 2016, standar internasional untuk penghisap asap yang direvisi oleh FOTILE disetujui oleh International Electro Technical Commission (IEC) dan kemudian diadopsi di seluruh dunia," jelasnya. Menandai kekuatan mereknya, Fotile telah mendapatkan tempat di Top 500 Asian Brands selama delapan tahun berturut-turut, mencapai puncak pada tahun 2020 dengan nilai merek yang mencapai lebih dari 9 milliar USD. Tersebar di Lebih dari 30 Kota di Indonesia Di Indonesia, perjalanan Fotile dimulai pada tahun 2016. Saat ini, Fotile telah tersebar di lebih dari 30 kota, termasuk Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya. Baca juga: Fotile Usung Teknologi Maju di Pameran Indo Build Tech Bekerja sama dengan lebih dari 50 distributor, termasuk pemain-pemain besarseperti Mitra 10, Hartono, Depo Bangunan dan Electronic City, Fotile terus mencetak kenaikan yang pesat di pasar Indonesia. Fotile saat ini telah berada di lebih dari 100 mitra toko di Indonesia, meraih lebih dari 30% pangsa pasar di hampir seluruh toko tersebut. Showroom utama Fotile tersedia di Jakarta bagi mereka yang ingin mendapatkan pengalaman Fotile yang lebih mendalam. Produk andalan yang dipasarkan Fotile di Indonesia di antaranya penghisap asap (hood) yang tercanggih di Indonesia saat ini, Kompor tanam induksi, kompor tanam gas, suilt in oven listrik, steam oven listrik dan juga combi oven yang unik dan canggih dengan fitur microwave, steam, panggang dan air fryer dalam satu produk yang ringkas serta produk mesin pencuci piring built in sink dan berbagai produk andalan lainnya untuk kebutuhan dapur keluarga.(RO/S-4)

