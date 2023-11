PT KPBI Bangun Ekosistem Perdagangan Berjangka

UNTUK menciptakan ekosistem perdagangan berjangka, PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) mendirikan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI). Peran yang dijalankan PT KPBI adalah sebagai Centre of Commodity Service (CENTRISE) dengan tujuan menciptakan ekosistem perdagangan berjangka yang yang menyatukan produsen, gudang aktif Sistem Resi Gudang (SRG), komoditas non-resi gudang, dan value chain. Plt Direktur Utama PT KBI Budi Susanto menjelaskan PT KPBI yang berfokus pada penjaminan skema Sistem Resi Gudang (SRG) dan Collateral Management Agreement (CMA), menyediakan layanan One Stop Commodity Solution bagi anggota kliringnya. "Melalui PT KPBI, kami ingin terus memberikan manfaat bagi para pemilik komoditi dengan mengoptimalkan CENTRISE yang dimiliki untuk mendorong perluasan porto folio di Resi Gudang& CMA, terutama yang dapat mendukun gprogram pemerintah dalam ketahanan pangan melalui pemanfaatan teknologi digital," ungkap Budi. Ditambahkan Budi, bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT KPBI berupaya menangani permasalahan yang dihadapi petani dan produsen komoditas di wilayah Jawa Timur. Mneghadapi permasalahan yang ada, Pemprov Jawa Timur dan PT KPBI merancang rencana aksi yang dikenal sebagai Korporasi Petani. Rencana ini merupakan langkah alternatif untuk mengendalikan inflasi, mendorong kemandirian petani, serta memperkuat kedaulatan pangan di wilayah Jawa Timur. Disebutkan Korporasi Petani ini bertujuan untuk mengubah pola pikir petani dari sekadar sebagai produsen menjadi seorang entrepreneur. Sejak didirikan pada 2013, PT KPBI telah meningkatkan Nilai Penjaminan hingga 4 kali lipat pada 2023. Melalui Nilai Penjaminan ini, sudah terdapat 2.100 petani atau produsen yang merasakan manfaatnya. Dengan pencapaian yang signifikan ini, PT KBI menegaskan komitmennya dalam mengembangkan perdagangan komoditi di Indonesia melalui transaksi kontrak berjangka, komoditas, dan derivatif. "PT KPBI memiliki potensi yang signifikan untuk berkembang, dan kami akan terus mendorong PT KPBI untuk melakukan berbagai inisiatif dan inovasi bisnis, terutama di bidang ResiGudang & CMA. Kami berharap ke depan, PT KPBI akan menjadi engine of growth bagi KBI selaku induk usaha," tegas Budi. Di sisi lain, Direktur Utama PT KPBI, Fajar Hari Utomo mengatakan, ekosistem resi gudang tidak dapat berjalan sebagai single entity. Diperlukan pembentukan ekosistem menyeluruh dari hulu ke hilir untuk memberikan nilai ekonomi dan value chain agar ekosistem resi gudang dapat lebih optimal. "Untuk itulah PT KPBI hadir melalui pembentukan CENTRISE sebagai one stop commodity service yang dapat memberikan layanan yang terpadu bagi para pelaku perdagangan komoditas, khususnya dalam hal pemanfaatan resi gudang," jelasnya.(RO/R-2)

