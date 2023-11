Sejumlah Tenant Siap Bergabung dengan Kawasan Menara Jakarta

DALAM membangun properti, perusahaan Agung Sedayu Realestat Indonesia (ASRI) memiliki tujuan bukan hanya sekedar properti, tetapi juga membangun dan membentuk komunitas sekitar di manapun mereka berada. ASRI telah sukses menciptakan dan mengelola berbagi lokasi menjadi sebuah tempat gaya hidup terbaru yang ikonik di Jakarta dan area sekitarnya. Dengan mengusung konsep untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama di area Kemayoran, ASRI mempersembahkan Menara Jakarta. Baca juga: Hunian Parkville Sold Out, Bukti Sentul City sebagai Kawasan Hunian Favorit Menara Jakarta merupakan sebuah area dengan pembagunan terintegrasi di mana akan terdapat area komersial, apartemen, kondominium, hotel dan juga gedung perkantoran yang akan menjadi 'The Heart of Kemayoran'. Menara Jakarta merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi genereasi muda dengan gaya hidup modern dan dinamis yang didukung dengan fasilitas yang mumpuni. Kehadiran mal di Menara Jakarta yang sudah sangat dinanti tentunya akan membawa warna baru dalam pengalaman berbelanja dan gaya hidup masyarakat di sekitar Kemayoran. Berbagai tenant di Menara Jakarta sangat menyambut baik dan sungguh antusias akan hal ini. Terbukti tidak lama setelah Menara Jakarta diperkenalkan kepada para tenan, sudah banyak yang menyatakan bergabung dengan keluarga besar Menara Jakarta. GS Supermarket dari Korsel Siap Hadir GS Supermarket dari Korea Selatan akan mengisi dan menjawab kebutuhan sehari-hari para pengunjung dan penghuni apartemen pastinya dengan beragam produk yang menarik baik lokal maupun impor. Baca juga: Rayakan Ulang Tahun ke-21, Paradise Indonesia Luncurkan Identitas Baru Untuk area permainan anak, Timezone akan hadir dengan semua keseruan permainannya. Berbagai group besar ternama juga akan bergabung di Menara Jakarta dan memberikan pengalaman berbelanja yang unik. Erajaya Group dengan berbagai lini usahanya mulai dari makanan hingga gadget dan Arka Group dengan beragam pilihan jenama kulinernya akan meramaikan Menara Jakarta. Bleum Coffee yang gerainya sudah tersebar di penjuru Jakarta juga akan menjadi salah satu pilihan bagi para pecinta kopi di Menara Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan akan perjalanan, Dwidaya akan segera bergabung untuk memberi pelayanan. ak ketinggalan pula, Oppo sebagai produsen telepon genggam dan berbagai aksesorisnya juga sangat antusias bergabung dan menyambut kehadiran Menara Jakarta. Baca juga: Sejumlah Pengembang Ternama Borong Penghargaan Indonesia Property Awards 2023 “Menara Jakarta sebagai destinasi terbaru yang mengedepankan konsep Compact, Communal, dan Convenient, di mana tiga hal ini sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern di Kemayoran yang mengedepankan kenyamanan dan konektivitas," kata Frans Arsianto, selaku CMO ASRI dalam keterangan, Rabu (8/11). "Proses pemilihan tenant dan rencana kegiatan kedepannya, kami fokuskan untuk menunjang gaya hidup one stop living solution," jelasnya. "Semua akan ada di Menara Jakarta. Saya berharap Mall di Menara Jakarta akan menjadi sebuah pusat komunitas atau community hub bagi masyarakat Kemayoran dan sekitarnya.” tutur Frans. Baca juga: PIK 2 Optimis Capai Marketing Sales Rp2,1 Triliun “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra bisnis kami yang begitu antusias dengan hadirnya mal di Menara Jakarta. Hari ini adalah sebuah milestone bagi mal di Menara Jakarta ditandai dengan penandatanganan kerja sama dengan beberapa mitra bisnis kami di tahap awal ini," jelas Alexander H. Kusuma, CEO dari Agung Sedayu Realestat Indonesia (ASRI). . Kami dengan senang hati menyambut seluruh mitra bisnis kami untuk dapat segera bergabung di mall di Menara Jakarta. Kami di ASRI, berkomitmen untuk menbangun lebih dari sebuah property, tetapi sebuah tempat tujuan gaya hidup bagi masyarakat modern untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya.” kata Alexander H. Kusuma, CEO ASRI. (RO/S-4)

