Bank Raya Ubah Logo dan Hadirkan Saku Bisnis

BANK Raya mengumumkan perubahan logo baru untuk memperkuat komitmen menghadirkan produk dan layanan bank digital bagi masyarakat Indonesia. Perubahan logo Bank Raya ini semakin memperkokoh positioning Bank Raya sebagai bank digital yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas melalui penguatan sinergi di dalam ekosistem BRI Group dengan produk perbankan digital yang komprehensif (cross segment digital product). Langkah ini tentu sejalan dengan komitmen Bank Raya memperkuat fundamental bisnis digital untuk tumbuh berkelanjutan yang berfokus pada sejumlah area strategis. Pertama, memperkuat produk dan layanan perbankan digital untuk menjadi mitra bertumbuh bagi para pelaku usaha dan kawan finansial bagi masyarakat dan komunitas. Hal ini diwujudkan melalui inovasi berkelanjutan pada aplikasi Bank Raya yang menghadirkan solusi perbankan digital end-to-end yang terintegrasi. Kedua, scale up bisnis dengan cara partnership dan akuisisi end user melalui ekosistem BRI Group maupun ekosistem digital lain. Kehadiran logo baru Bank Raya sebagai bank digital yang menghadirkan produk dan layanan yang aman dan terpercaya dilakukan dengan penambahan kata bank serta penambahan logogram BRI Group sebagai bentuk penguatan sinergi di dalam ekosistem BRI Group dengan dukungan akses dan jaringan terluas di Indonesia. "Sejak bertransformasi menjadi bank digital, pertumbuhan bisnis digital Bank Raya berada di jalur yang tepat dalam mewujudkan misi kami sebagai digital attacker BRI Group," ujar Ida Bagus Ketut Subagia, Direktur Utama Bank Raya. Baca juga: Kawasan Bisnis Paris Cari Kampus akibat Karyawan Bekerja di Rumah Kinerja bisnis digital mengalami peningkatan hingga triwulan III 2023. Dari sisi digital lending, terdapat kenaikan pinjaman sebesar 45,3% (yoy) sehingga pinjaman digital Bank Raya tercatat sebesar Rp943,5 miliar. Pertumbuhan ini tidak lepas dari hasil scale up bisnis melalui ekosistem digital. Sejalan dengan pertumbuhan digital lending, kinerja digital saving juga tercatat tumbuh sebesar 77,5% (yoy) menjadi Rp775,4 miliar hingga triwulan III 2023. Pertumbuhan juga terlihat pada jumlah user yang menjadi 770 ribu CIF. Hingga September 2023, jumlah transaksi pada aplikasi Bank Raya melesat hingga 287,8%. Dalam strategi akuisisinya, Bank Raya menerapkan strategi hibrida, yaitu tidak hanya berfokus pada pengembangan secara digital, tetapi juga melalui optimalisasi community branch yang dimiliki. Bahkan dapat dikatakan bahwa jaringan Online to Offline (O2O) Bank Raya tersebar di seluruh indonesia, tidak hanya melalui jaringan kerja Bank Raya, tetapi juga jaringan unit kerja dan ATM Bank BRI, jaringan Agen BRILink, dan jaringan Indomaret. Baca juga: Anies Baswedan: 14 Kota Bisa Naik Kelas dalam 5 Tahun ke Depan Penguatan internal digital capability seperti investasi di teknologi informasi dan big data analytics juga menjadi prioritas Bank Raya sebagai bank digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara jangka panjang. Untuk mendukung pertumbuhan yang sustainable, penerapan manajemen risiko dengan meningkatkan kualitas credit scoring juga ditempuh agar siap berkolaborasi dengan pelaku usaha dan komunitas. Dukung pelaku usaha bertumbuh melalui Saku Bisnis Bank Raya memiliki prioritas untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah dengan menjangkau masyarakat Indonesia secara lebih luas. Salah satunya dengan menjadi mitra bertumbuh bagi para pelaku usaha dengan menghadirkan inovasi fitur di digital saving yaitu Saku Bisnis. Saku Bisnis akan melengkapi Fitur Saku Raya yang saat ini hadir untuk membantu para nasabah personal dalam mengelola keuangan dan bertransaksi harian mereka. Saku Bisnis menyasar pada para pelaku usaha yang sedang merintis bisnisnya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik. Pengembangan fitur akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa fase. Pada fase ini, Saku Bisnis dilengkapi dengan menu pembuatan saku bisnis dan menu mass transfer yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer sekaligus ke 10 rekening tujuan secara real-time, sehingga mempermudah pelaku usaha untuk melakukan transaksi payroll atau pembayaran kepada supplier, melakukan pemisahan bujet usaha dengan membuat hingga lima saku bisnis berbeda serta melakukan pengecekan mutasi rekening sehingga dapat memantau operasional keuangan bisnis mereka dengan baik. "Kami melihat peluang dari pelaku usaha yang berorientasi pada pertumbuhan bisnis dan memiliki literasi digital. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien secara digital, ini dapat menopang fundamental bisnis mereka secara keseluruhan dan usaha mereka berkembang lebih pesat. Saku Bisnis dapat menjadi partner bertumbuh bagi para pelaku usaha, karena transaksi operasional bisnis dapat dilakukan secara terintegrasi dalam aplikasi Bank Raya, bersama dengan rekening personal mereka," ujar Bagus. Dengan layanan bank digital yang menyediakan pencatatan keuangan dan transaksi operasional usaha yang mudah digunakan, ini akan semakin banyak pula pelaku usaha yang go-digital yang mengoptimalkan teknologi untuk memudahkan operasional bisnis harian mereka. "Ke depan, inovasi produk digital saving, digital lending dan layanan keuangan lain akan semakin lengkap guna mendukung langkah kami menjadi bank digital pilihan bagi masyarakat," tutup Bagus. (RO/Z-2)

