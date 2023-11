Sejumlah Komoditas Pangan Alami Kenaikan Harga, Cabai Rawit Keriting Capai Rp71 Ribu Perkilogram

SEJUMLAH komoditas pangan, pada Rabu (8/11), mengalami kenaikan harga rata-rata secara nasional. Komoditas pangan yang harganya mengalami kenaikan tersebut, di antarannya adalah beras premium, kedelai, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam, gula konsumsi, minyak goreng kemasan, ikan bandeng, garam halus, dan tepung terigu kemasan. Melansir data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 8 November 2023 pukul 13.45 WIB, harga rata-rata beras telah naik melampaui harga eceran tertinggi (HET). Harga beras kualitas premium mengalami kenaikan sebesar 14.990 per kilogram (Kg) atau naik 0,07% dari harga kemarin. Baca juga: Petani Nikmati Untung saat Harga Cabai Naik Harga kedelai impor terpantau naik 0,38% menjadi Rp13.250 per kilogram. Kemudian, harga bawang merah juga mengalami kenaikan 1,09 persen menjadi Rp26.000 per kilogram. Selanjutnya, harga cabai rawit keriting juga mengalami kenaikan sebesar 1,22% menjadi Rp59.850 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah mengalami kenaikan sebesar 1,61% menjadi Rp71.810 per kilogram. Baca juga: Harga Cabai Bikin Pedagang Bingung Begitu juga dengan daging sapi murni yang mengalami kenaikan sebesar 0,06% menjadi Rp134.320 per kilogram. Selanjutnya daging ayam juga mengalami kenaikan sebesar 0,03% menjadi Rp34.950 per kilogram Berikutnya, harga gula konsumsi juga mengalami kenaikan sebesar 0,25% menjadi Rp16.160 per kilogram diikutin dengan minyak goreng kemasan sederhana naik 0,23% menjadi Rp17.340 per liter. Ikan bandeng naik 0,58% menjadi Rp34.600 per kilogram. Kemudian, harga garam halus juga alami kenaikan sebesar 0,87% menjadi Rp11.530 per kilogram, dan tepung terigu kemasan naik sebesar 0,07% menjadi Rp13.590 per kilogram. Sementara itu, sejumlah komoditas pangan yang mengalami penurunan harga antara lain beras medium, bawang putih bonggol, telur ayam ras, tepung terigu (curah), minyak goreng curah, jagung pakan peternak, ikan kembung dan ikan tongkol. Harga bawang putih terpantau menurun di angka 0,28% menjadi Rp35.600 per kilogram, kemudian harga telur ayam ras mengalami penurunan 0,25% menjadi Rp27.769 per kilogram. Selanjutnya minyak goreng curah mengalami penurunan 0,14% menjadi Rp14.520 per liter diikuti dengan jagung pakan peternak yang mengalami penurunan 0,56% menjadi Rp7.120 per kilogram. Berikutnya ikan kembung mengalami penurunan sebesar 0,60% menjadi Rp38.010 per kilogram dan terakhir ikan tongol mengalami penurunan 0,38% menjadi Rp33.890 per kilogram. (Z-10)

SEJUMLAH komoditas pangan, pada Rabu (8/11), mengalami kenaikan harga rata-rata secara nasional. Komoditas pangan yang harganya mengalami kenaikan tersebut, di antarannya adalah beras premium, kedelai, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam, gula konsumsi, minyak goreng kemasan, ikan bandeng, garam halus, dan tepung terigu kemasan.

Melansir data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 8 November 2023 pukul 13.45 WIB, harga rata-rata beras telah naik melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Harga beras kualitas premium mengalami kenaikan sebesar 14.990 per kilogram (Kg) atau naik 0,07% dari harga kemarin.

Baca juga: Petani Nikmati Untung saat Harga Cabai Naik

Harga kedelai impor terpantau naik 0,38% menjadi Rp13.250 per kilogram. Kemudian, harga bawang merah juga mengalami kenaikan 1,09 persen menjadi Rp26.000 per kilogram.

Selanjutnya, harga cabai rawit keriting juga mengalami kenaikan sebesar 1,22% menjadi Rp59.850 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah mengalami kenaikan sebesar 1,61% menjadi Rp71.810 per kilogram.

Baca juga: Harga Cabai Bikin Pedagang Bingung

Begitu juga dengan daging sapi murni yang mengalami kenaikan sebesar 0,06% menjadi Rp134.320 per kilogram. Selanjutnya daging ayam juga mengalami kenaikan sebesar 0,03% menjadi Rp34.950 per kilogram

Berikutnya, harga gula konsumsi juga mengalami kenaikan sebesar 0,25% menjadi Rp16.160 per kilogram diikutin dengan minyak goreng kemasan sederhana naik 0,23% menjadi Rp17.340 per liter.

Ikan bandeng naik 0,58% menjadi Rp34.600 per kilogram. Kemudian, harga garam halus juga alami kenaikan sebesar 0,87% menjadi Rp11.530 per kilogram, dan tepung terigu kemasan naik sebesar 0,07% menjadi Rp13.590 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan yang mengalami penurunan harga antara lain beras medium, bawang putih bonggol, telur ayam ras, tepung terigu (curah), minyak goreng curah, jagung pakan peternak, ikan kembung dan ikan tongkol.

Harga bawang putih terpantau menurun di angka 0,28% menjadi Rp35.600 per kilogram, kemudian harga telur ayam ras mengalami penurunan 0,25% menjadi Rp27.769 per kilogram.

Selanjutnya minyak goreng curah mengalami penurunan 0,14% menjadi Rp14.520 per liter diikuti dengan jagung pakan peternak yang mengalami penurunan 0,56% menjadi Rp7.120 per kilogram.

Berikutnya ikan kembung mengalami penurunan sebesar 0,60% menjadi Rp38.010 per kilogram dan terakhir ikan tongol mengalami penurunan 0,38% menjadi Rp33.890 per kilogram. (Z-10)