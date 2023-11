Konsultan COP28, McKinsey Dorong Kepentingan Klien Perusahaan Migas

KONSULTAN manajemen terkemuka dunia McKinsey & Company menggunakan posisinya sebagai penasihat utama dalam perundingan iklim COP28 PBB untuk mendorong kepentingan klien besar minyak dan gas darinya. Ini melemahkan upaya untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global. Hal tersebut terungkap dari berbagai sumber dan dokumen yang bocor. Secara tertutup, perusahaan yang berbasis di AS itu mengusulkan skenario energi masa depan kepada para pembuat agenda KTT yang bertentangan dengan tujuan iklim yang didukung secara terbuka. Demikian temuan investigasi AFP. Narasi transisi energi yang dirancang perusahaan tersebut dan diperoleh AFP hanya mengurangi penggunaan minyak sebesar 50% pada 2050 dan memerlukan triliunan investasi minyak dan gas baru setiap tahun dari sekarang hingga saat itu. McKinsey--dengan klien minyak besarnya berkisar dari ExxonMobil Amerika hingga Aramco yang dikelola negara Arab Saudi--ialah salah satu dari beberapa konsultan yang memberikan nasihat gratis kepada Uni Emirat Arab saat mereka menjadi tuan rumah perundingan penting yang akan dimulai pada 30 November. Baca juga: Rencana Produsen Bahan Bakar Fosil Ancam Batas Pemanasan Global Secara kontroversial, perundingan tersebut dipimpin oleh Sultan Al-Jaber, kepala perusahaan minyak negara Emirat ADNOC. Ketika para ilmuwan mengatakan bahwa pada 2023 pasti akan menjadi tahun terpanas dalam sejarah dan emisi gas rumah kaca menuju ke tingkat yang belum pernah terjadi, McKinsey, "Dengan lantang dan berani menyerukan ambisi yang lebih rendah dalam penghapusan minyak pada tingkat tertinggi dalam masa kepresidenan COP28," kata seorang sumber yang berada di ruangan itu untuk berdiskusi secara rahasia dengan tuan rumah KTT. McKinsey menanggapinya dengan menegaskan bahwa berkelanjutan ialah prioritas yang sangat penting dan berkomitmen membantu klien melakukan dekarbonisasi. "Kami bangga mendukung COP28 dengan memberikan wawasan dan analisis strategis serta keahlian sektoral dan teknis," katanya kepada AFP. Ditulis oleh industri minyak untuk industri minyak Beberapa konsultan saingan McKinsey yang beroperasi di Dubai telah bekerja dengan semangat untuk menemukan solusi iklim yang sesungguhnya. Ini menurut tiga sumber yang mengambil bagian dalam pertemuan persiapan tingkat tinggi dan meminta tidak disebutkan nama karena prosesnya dirahasiakan. Baca juga: Janji Emisi Perusahaan Minyak dan Gas Dituding Terhenti "Namun sudah sangat jelas sejak tahap awal bahwa McKinsey memiliki konflik kepentingan," kata seorang sumber yang ikut serta dalam diskusi kepresidenan COP28. "Mereka akan memberikan nasihat pada tingkat tertinggi yang bukan demi kepentingan terbaik presiden COP sebagai pemimpin perjanjian iklim multilateral, tetapi demi kepentingan terbaik presiden COP sebagai CEO salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di kawasan ini." Dokumen rahasia yang dilihat AFP mendukung hal ini. Skenario energi McKinsey untuk kepresidenan COP28, "Terlihat seolah-olah ditulis oleh industri minyak untuk industri minyak," kata Kingsmill Bond, pakar ekuitas terkemuka yang menganalisisnya. "Ini jelas bukan jalan yang kredibel menuju net zero," kata Bond, kepala sekolah senior di lembaga think tank Rocky Mountain Institute, kepada AFP. Baca juga: Shell Jaga Produksi Minyak Stabil hingga 2030 Diprotes Juru bicara COP28 mengonfirmasi kepada AFP bahwa McKinsey mendukung COP28 melalui penyediaan wawasan dan analisis secara sukarela. Namun ia mengatakan bahwa perusahaan tersebut menyajikan skenario yang tidak sesuai dengan target iklim global, "Ialah tidak benar," tambahnya. Bertentangan dengan net zero Terstruktur seperti firma hukum, McKinsey mempekerjakan sekitar 35.000 orang di seluruh dunia, termasuk 2.500 mitra dan 700 mitra senior semiotonom. Pendapatannya tahun lalu dilaporkan sekitar US$15 miliar. Baca juga: Sederet Perusahaan Minyak Bayar Influencer di Media Sosial Perjanjian Paris pada 2015 menyerukan negara-negara untuk membatasi pemanasan pada 1,5 derajat celsius. Badan penasihat ilmiah PBB mengatakan perekonomian dunia harus netral karbon pada 2050 agar tetap berada di bawah angka tersebut. Namun para analis mengatakan jalur yang disarankan McKinsey kepada Jaber untuk perundingan COP akan memungkinkan perusahaan bahan bakar fosil untuk terus memompa terlalu banyak minyak dan gas hingga mencapai net zero. "Rata-rata, 40-50 MMb/hari (jutaan barel per hari) minyak diperkirakan masih dapat dimanfaatkan pada 2050," dibandingkan dengan sekitar 100 MMb/hari saat ini, demikian narasi McKinsey. "Jumlah tersebut dua kali lipat dari jumlah yang diperbolehkan dalam peta jalan net zero Badan Energi Internasional (IEA)," kata Jim Williams dari Universitas San Francisco, seorang pemodel terkemuka jalur dekarbonisasi. IEA mengatakan bahwa teknologi penghilangan CO2 harus ditingkatkan 100.000 kali lipat pada 2050 agar tetap berada di jalur menuju dunia net zero. Ini tantangan yang luar biasa dan tidak ada jaminan kesuksesan. Namun skenario McKinsey tadi kemungkinan memerlukan setidaknya dua kali lipat teknologi penghijauan, kata para ahli. "Hal ini harus melibatkan teknologi emisi negatif yang jauh lebih besar," yang menghilangkan CO2 dari udara, "Atau penghapusan batu bara dan gas secara lebih cepat," kata mantan ahli geologi BP Mike Coffin, kepala Badan Minyak, Gas, dan Pertambangan, tim di Carbon Tracker. Permintaan minyak mencapai puncaknya Draf McKinsey untuk COP28 menyatakan investasi baru sebesar US$2,7 triliun per tahun harus dikerahkan ke sektor minyak dan gas hingga pertengahan abad. Hal ini bertentangan dengan pemikiran dengan cetak biru net zero IEA. "Bahkan dengan situasi saat ini dan tidak ada kebijakan iklim tambahan, kami memperkirakan permintaan minyak global akan mencapai puncaknya dalam dekade ini," kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol. Banyak perusahaan minyak dan gas--yang terdorong oleh harga dan keuntungan yang tinggi setelah perang di Ukraina--membatalkan komitmen transisi ke energi terbarukan atau, dalam beberapa kasus, melipatgandakan bisnis inti mereka. "Kami akan tetap berpijak pada yang kami tahu kami kuasai," CEO ExxonMobil Darren Woods mengatakan kepada McKinsey dalam wawancara yang diterbitkan di situs web perusahaan pada September. Ia menjelaskan alasan perusahaannya menghindari tenaga angin dan surya. Penentangan internal Pada 2021, pekerjaan McKinsey untuk klien bahan bakar fosil memicu penentangan dalam jajarannya sendiri. Lebih dari 1.100 karyawan perusahaan menandatangani surat internal yang dilihat oleh AFP yang memperingatkan, "Ada risiko signifikan terhadap McKinsey dan nilai-nilai kita jika mengikuti jalur yang ada saat ini." "Tidak ada tindakan kami terhadap (atau mungkin bantuan terhadap) emisi klien menimbulkan risiko serius terhadap reputasi kami dan hubungan klien kami," tulis mereka. "Kami telah menyerukan kepada dunia untuk berani dan menyelaraskan diri dengan jalur emisi 1,5C dan sudah lama terlambat bagi kami untuk mengikuti saran kami sendiri." McKinsey mengatakan kepada AFP bahwa perusahaannya berkomitmen membantu klien mencapai target nol bersih pada 2050 dan ini berarti melibatkan sektor dengan emisi tinggi. "Meninggalkan sektor-sektor ini tidak akan menyelesaikan tantangan iklim," tambahnya. Kita membutuhkan konsultan Seiring dengan semakin cepatnya pemanasan global, banyak perusahaan yang menyewa konsultan untuk bersiap menghadapi risiko dan peluang terkait perubahan iklim. "Kita memerlukan konsultan untuk membantu karena harus segera bergerak dan bergerak dengan sangat cepat," kata Bob Ward dari Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment di London School of Economics. "Namun penting bagi mereka untuk secara aktif berupaya melakukan transisi dibandingkan mencoba memperlambatnya karena kepentingan para petahana, seperti industri bahan bakar fosil." Para pemain besar--McKinsey, Boston Consulting Group, dan Bain--mempekerjakan lulusan terbaik dengan gaji enam digit untuk menyusun rencana bagi klien. Dokumen McKinsey pada 2022 yang mempromosikan pasar karbon swasta yang dilihat oleh AFP mengidentifikasi beberapa klien penting mereka, termasuk perusahaan minyak Chevron dan BP, perusahaan listrik Drax, dan raksasa pertambangan Rio Tinto. Perusahaan minyak terbesar di dunia, Aramco, menolak berkomentar ketika ditanya AFP tentang hubungannya dengan perusahaan tersebut. McKinsey mengatakan mereka telah membantu klien industri kesehatan mengembangkan kapasitas tenaga surya, penyedia energi angin menjadi lebih kompetitif, dan setidaknya satu negara berkembang mendapatkan lebih banyak listrik dengan energi terbarukan, tetapi tidak menyebutkan nama kliennya. "Jika kita ingin memastikan penurunan produksi bahan bakar fosil terkendali, kita tidak dapat melakukannya jika pihak-pihak yang membantu (perusahaan) menghasilkan uang dari produksi bahan bakar fosil terus duduk di meja perundingan," Pascoe Sabido, peneliti di Corporate Lembaga pemikir Observatorium Eropa, mengatakan kepada AFP. Dia mengatakan ada, "Titik buta," peraturan mengenai peran konsultan dalam menangani krisis iklim. "Lobi dan pengaturan yang terjadi tanpa diketahui jauh lebih berbahaya karena akuntabilitasnya jauh lebih sedikit." Konsultasi gas dan minyak McKinsey telah menghadapi berita utama yang sulit selama beberapa tahun terakhir. Mereka terpaksa membayar ratusan juta dolar selama dua tahun terakhir untuk menyelesaikan tuntutan hukum setelah dituduh memicu epidemi overdosis opioid dengan menjadi penasihat perusahaan obat. McKinsey membantah melakukan kesalahan. Berbagai investigasi menunjukkan bahwa raksasa minyak dan gas sudah menyadari kemungkinan dampak dan dampak pemanasan global sejak 1970-an berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka menebarkan keraguan terhadap ilmu pengetahuan iklim yang sampai pada kesimpulan yang sama. McKinsey, "Mampu melakukan pekerjaan yang baik dalam membantu klien menavigasi transisi energi, tetapi pekerjaan tersebut tidak ada arti dibandingkan dengan yang dilakukannya untuk minyak dan gas," kata salah satu mantan konsultan McKinsey. Ia meminta untuk tidak disebutkan namanya karena tidak bersedia mengungkapkan informasi perjanjian rahasia. "Mereka melayani para pencemar terbesar di dunia," dalihnya. "Perusahaan ini paling baik dipahami sebagai perusahaan konsultan minyak dan gas paling kuat di dunia yang berposisi sebagai perusahaan berkelanjutan, memberikan nasihat kepada klien-klien yang melakukan polusi mengenai peluang apa pun untuk mempertahankan status quo." (Z-2)

