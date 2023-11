IHSG Rabu Pagi masih Loyo

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (8/11) pagi dibuka melemah 23,85 poin atau 0,35 persen ke posisi 6.819,94. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 5,11 poin atau 0,56 persen ke posisi 908,31. Pada Selasa (7/11), IHSG ditutup melemah seiring pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed. IHSG kemarin ditutup melemah 35,05 poin atau 0,51 persen ke posisi 6.843,79. LQ45 turun 5,42 poin atau 0,59 persen ke posisi 913,43. Baca juga: > Harga Emas Antam Rabu pagi Turun Rp17.000 per Gram > Setop Investasi Asing di IKN, Jokowi Dinilai Lebih Berhati-hati "Melemahnya IHSG tampaknya dipengaruhi dari tekanan eksternal. Bursa regional Asia melemah yang tampaknya dipengaruhi sikap pelaku pasar yang menanti arah kebijakan The Fed," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas seperti dilansir dari Antara. Beberapa bursa saham regional Asia kemarin sore seperti Nikkei, Hang Seng, dan Strait Times juga ditutup di zona merah. (Z-6)

