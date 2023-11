Harga Emas Antam Rabu pagi Turun Rp17.000 per Gram

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada Rabu (8/11) pagi turun Rp17.000 menjadi Rp1.094.000 per gram. Sebelumnya, harga emas batangan Antam berada di posisi Rp1.111.000 per gram pada Selasa (7/11). Sedangkan harga jual kembali (buyback) emas Antam, seperti dilansir dari Antara, Rabu pagi juga turun Rp17.000 menjadi Rp987.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Selasa senilai Rp1.004.000 per gram. Baca juga: Investasi Trading Forex Bukan untuk Semua Orang, Inilah Alasannya Adapun transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. Baca juga: Masyarakat Perlu Dibantu Berinvestasi untuk Capai Tujuan Finansial Berikut harga pecahan emas batangan pada Rabu pagi. - Harga emas 0,5 gram: Rp597.000. - Harga emas 1 gram: Rp1.094.000. - Harga emas 2 gram: Rp2.128.000. - Harga emas 3 gram: Rp3.167.000. - Harga emas 5 gram: Rp5.245.000 - Harga emas 10 gram: Rp10.435.000. - Harga emas 25 gram: Rp25.962.000. - Harga emas 50 gram: Rp51.845.000. - Harga emas 100 gram: Rp103.612.000. - Harga emas 250 gram: Rp258.765.000. - Harga emas 500 gram: Rp517.320.000. - Harga emas 1.000 gram: Rp1.034.600.000. (Z-6)

