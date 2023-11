The Astelia Ramaikan Pasar hunian Premium di Bintaro 

DAERAH Bintaro di Tangerang Selatan, Banten, merupakan sebuah kawasan yang dikembangkan sejak 1980-an. Dari tahun ke tahun, kawasan Bintaro kian disesaki mulai perumahan baru hingga kawasan komersil. Tidak heran jika kawasan ini menjadi kawasan hunian favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Kini kawasan tersebut kian terintegrasi dengan berbagai fasilitas seperti sarana prasarana modern, perbelanjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur yang memadai, kemudahan akses, dan transportasi. Dengan magnet dan potensi di kawasan Bintaro disambut baik pengembang PT Tristar Sebana Propertindo (TSP) yang secara resmi meluncurkan The Astelia yang berlokasi di Jl. Jurang Mangu Barat, Bintaro, Tangsel, Banten. Baca juga : Program Capres 2024 Jadikan Isu Perumahan Hal Utama Direktur Sales & Marketing PT Tristar Sebana Propertindo Ken Marius mengungkapkan, hingga saat ini kebutuhan rumah tinggal di daerah Bintaro masih tinggi, terutama bagi keluarga muda. Selain itu, Bintaro juga memiliki akses tol serta dekat dengan pusat kota Jakarta/Jakarta Selatan, ditambah dengan fasilitas yang memadai seperti mal, rumah sakit, sekolah, F&B, menjadikan Bintaro itu sebagai salah satu kawasan kota satellit terfavorit di Jabodetabek. Baca juga : LPKR Menyambut Baik Insentif Properti “Dengan kreativitas pengembang untuk memaksimalkan arsitektur bangunan-nya. Hunian yang cozy (nyaman), dengan space kamar tidur yang luas ditambah en-suite (kamar mandi di dalam semua kamar tidur), attic room, dan balkon serta roof garden, kami menawarkan hunian The Astelia,” ujar Ken Marius. The Astelia dibangun di atas lahan seluas 3000 meter persegi dengan total 26 unit townhouse dan terbagi dalam 3 blok yakni Blok A, B, C. The Astelia yang merupakan hunian premium 3 lantai menawarkan 2 tipe limited unit hoek sebanyak 4 unit dengan luas tanah 7.5x10 m2 dan luas bangunan 150m2. Serta 22 unit badan dengan luas tanah 6x10 m2 dan luas bangunan 130m2. The Astelia juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti keamanan dengan menggunakan one-gate system, fasilitas taman hijau/bermain anak, security 24-jam, CCTV dalam cluster. Untuk progres pembangunan berjalan saat ini, Ken Marius menjelaskan untuk blok A sebanyak 10 unit, saat ini sudah ada show unit dan 1 ready-unit. Blok B disiapkan pondasi sebanyak 7 unit. Ditargetkan Pembangunan untuk Blok A selesai bulan Mei-Juni 2024. Serah terima untuk rumah indent bisa dilakukan dalam waktu paling lambat 12 bulan. Animo pasar sangat bagus, mengingat The Astelia ini merupakan sebuah bangunan hunian premium terdiri dari 3 lantai dengan dilengkapi attic dan outdoor rooftop. Unit-unit The Astelia didesain dengan layout yang efficient dan spacious ini, ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 1.98M. “The Astelia ini baru di launching pada 27 Oktober lalu, kami sangat bersyukur hanya dalam waktu kurang seminggu sudah berhasil menjual beberapa unit hoek yang memang ready stock. Selain itu masih ada beberapa customer yang saat ini sedang dalam proses negoisiasi untuk rumah indent-nya,” jelas Ken Marius. Dengan akses yang mumpuni, serta lokasi yang strategis yakni di perbatasan Bintaro Tangerang Selatan dan Bintaro Jakarta Selatan, Tristar Sabana Propertindo menargetkan keluarga muda, serta pembeli yang ingin tinggal di pusat Bintaro, ataupun bagi mereka yang ingin ‘upgrader’ dari daerah sekitar di luar Bintaro. “Dengan lokasi yang strategis, bangunan yang premium, kami menawarkan 3 skema pembayaran yakni cash keras, cash bertahap serta KPR (DP cicilan 1-6 bulan). Selain itu, kami juga menawarkan beberapa promo menarik hingga akhir tahun ini diantaranya sepeda motor listrik untuk 5 unit pertama, harga KPR = cash keras untuk blok A, AC, water heater berikut smart home dan cctv system. Serta masih ada beberapa promo menarik lain-nya yang bisa di dapat info nya melalui staff marketing/agent kami,” pungkas Ken Marius. (Z-5)

