Meriahkan Shopee 11.11 Big Sale, Erigo dan JKT48 Luncurkan Produk Terbaru Kolaborasi Eksklusif dengan Ilustrator Lokal

JENAMA fesyen tanah air, Erigo, berkolaborasi dengan JKT48 meluncurkan produk terbaru mereka secara eksklusif di Shopee. Bersamaan dengan kemeriahan kampanye Shopee 11.11 Big Sale, para pengguna dapat membeli produk fesyen Erigo x JKT48 mulai dari tanggal 8 November hingga 12 November 2023. Produk terbaru Erigo kali ini adalah T-shirt, Hoodie, dan Denim Jacket bekerjasama dengan ilustrator lokal untuk memberikan sentuhan kreativitas seni Indonesia yaitu Imelda Adams, Kevin Varian, Nadia Diandra dan Ryol dengan desain eksklusif berbeda. Desain produk yang dihadirkan akan mewakili masing-masing member JKT48 dengan berbagai pilihan warna terkini seperti Lavender Gray, Almond Milk, Blue Denim, Sage Green, Medium Blue, dan Black. Pilihan warna ini sangat cocok untuk dipakai sehari-hari oleh pengguna wanita maupun pria, dan bisa ini di mix and match sesuai dengan gaya fesyen masing-masing orang. “Kami selalu berupaya mengikuti tren terkini untuk menjawab kebutuhan para konsumen yang tentunya memiliki style dan gaya fashion yang berbeda. Melalui berbagai pilihan produk fashion streetwear kami, diharapkan dapat membantu pengguna pria dan wanita untuk memadu padankan pakaiannya dengan lebih stylish dan mudah untuk dipakai sehari-hari. Spesial kali ini, kami berkolaborasi dengan anak-anak muda inspiratif dan idola masyarakat yaitu JKT48 untuk meluncurkan produk fashion seperti T-shirt, Hoodie, dan Denim Jaket dengan desain menarik yang mewakili karakter dari 14 member JK48. Tentunya kami pun mengusung konsep yang berbeda dengan bekerjasama dengan 4 ilustrator seni Indonesia untuk memberikan desain yang fresh dan unik bagi para pengguna setia kami. Kami berharap produk ini dapat menunjukkan kualitas tinggi brand asli Indonesia yang mampu menarik hati masyarakat,” ungkap Founder Erigo Muhammad Sadad. Baca juga: Dahsyat! Shani dan Melody Meriahkan Shopee Live Streaming di Grand Launching JKT48 Official Store! Peluncuran eksklusif yang diawali dengan sesi live streaming di Shopee Live ini jadi sangat spesial karena dipandu langsung oleh 14 member JKT48 yaitu Zee, Freya, Gracia, Christy, Oniel, Olla, Lulu, Fiony, Lia, Callie, Flora, Raisha, Indira, dan Ella. Para penggemar berkesempatan untuk chit chat dan melakukan tanya jawab kepada grup idola JKT48 ini sambil mengetahui produk Erigo secara lebih detail. Sesi live ini semakin seru dan meriah dengan berbagai kejutan yang akan dihadirkan oleh Erigo dan JKT48, selain berbincang 2,5 jam non stop bersama member JKT48, pengguna dengan pembelian terbanyak bisa mendapatkan hadiah menarik berupa baju dan poster JKT48. Seru banget kan? Dan tidak hanya itu, untuk pembeli dengan minimum pembelian 100 Ribu, akan mendapatkan undangan menonton langsung JKT48 di TV Show Shopee 11.11 Big Sale pada 11 November 2023 mendatang. Namun persediaan undangan terbatas, jadi pengguna harus gerak cepat untuk check out dan menyelesaikan pembelian sebelum kehabisan. Member JKT48 menambahkan, ”Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan brand lokal kebanggaan tanah air yaitu Erigo untuk menghadirkan produk terbaru bagi para pengguna dan fans kami secara eksklusif di platform Shopee. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan gaya unik yang direalisasikan melalui desain berbeda untuk masing-masing member JKT48. Kami berharap produk-produk yang dihadirkan dapat menjadi inspirasi fesyen bagi masyarakat, khususnya pengguna Shopee yang punya kesempatan menjadi yang pertama mendapatkan koleksi spesial ini. Jangan sampai kelewatan, ya!” Baca juga: Yuk, Intip Kemeriahan Sesi Live Perdana Zee dan Freya di Shopee Live! Ada Undangan Nonton Langsung JKT48! Erigo merupakan brand lokal yang bergerak di bidang fesyen dan didirikan oleh Muhammad Sadad pada tahun 2013. Mengawali bisnis di studio apartemen milik Sadad di bilangan Depok, dimana pada saat itu belum terdapat karyawan tetap ataupun sebuah tim membuktikan konsistensi dan kerja keras adalah kunci dari kesuksesan bisnisnya hingga berkembang pesat seperti sekarang. Komitmen Erigo yang untuk selalu berinovasi dalam menghadirkan koleksi- koleksi baru terus bergerak dengan cepat agar tetap mengikuti tren dan menghadirkan berbagai produk berkualitas dengan ilustrasi desain yang berbeda. Bukan pertama kalinya Erigo bersama Shopee membawa kabar yang luar biasa sejak bergabung pada tahun 2017 lalu. Sebelumnya Erigo juga berkolaborasi bersama Shopee dan mengharumkan nama bangsa sebagai wakil karya anak bangsa dalam ajang peragaan busana terbesar New York Fashion Week pada 2021 silam. Bahkan Erigo juga selalu berpartisipasi dalam setiap kampanye angka kembar yang Shopee hadirkan seperti kampanye 11.11 Big Sale, dan kerap berhasil menjadi brand favorit di berbagai kampanye besar tahunan Shopee. Bersama Program Ekspor Shopee, tahun 2020 juga menjadi titik awal Erigo memasuki pasar global, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Maka tak heran jika berbagai inisiatif yang Erigo torehkan bersama Shopee juga membawanya sebagai brand yang semakin dikenal dekat dengan masyarakat. Erigo sudah merasakan bagaimana dukungan Shopee yang senantiasa berinovasi untuk memaksimalkan potensi penjual-penjual lokal dalam mengembangkan bisnisnya. Mulai dari hadirnya serangkaian promo menarik, kampanye tematik, hingga fitur-fitur interaktif. Hal ini yang mendasari keputusannya untuk melakukan peluncuran koleksi eksklusif terbaru bersama JKT48 di Shopee dan menghadirkan keseruannya melalui Shopee Live hari ini. Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia Daniel Minardi mengatakan, “Shopee sangat mengapresiasi inovasi produk terbaru Erigo yang juga berkolaborasi dengan JKT48 dan dihadirkan khusus untuk para pengguna Shopee. Kami yakin kolaborasi ini akan menunjukkan potensi dan keunggulan yang dimiliki brand-brand asli Indonesia. Kolaborasi spesial bersama JKT48 ini tentunya dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pelaku usaha lokal lainnya, serta generasi muda untuk terus menggali potensi dan menghasilkan karya terbaik. Tugas brand lokal dalam menghadirkan inovasi sudah dijalankan oleh Erigo, dan Shopee sangat bangga dapat ambil bagian dalam memberikan wadah dan mendukung keberlangsungan bisnis dan produk lokal yang kami wujudkan melalui program dan fitur yang kami hadirkan.” Bagi pengguna setia Shopee, khususnya penggemar Erigo dan JKT48, jangan sampai ketinggalan kalau pembelian koleksi produk terbaru Erigo x JKT48 ini sudah bisa dilakukan pada 8-12 November eksklusif di Shopee. Disaat bersamaan, Shopee 11.11 Big Sale juga masih berlangsung dengan berbagai penawaran terbaik yaitu Gratis Ongkir Rp0 Sepuasnya, Shopee Live Diskon Murah 24 Jam dan Big Flash Sale setiap jamnya. Jangan sampai kelewatan promo-promo menarik ini untuk berbagai kebutuhanmu! Untuk informasi lebih lanjut mengenai koleksi Erigo x JKT48, silakan kunjungi https://shopee.co.id/m/Erigo-JKT48. (Z-10)

Peluncuran eksklusif yang diawali dengan sesi live streaming di Shopee Live ini jadi sangat spesial karena dipandu langsung oleh 14 member JKT48 yaitu Zee, Freya, Gracia, Christy, Oniel, Olla, Lulu, Fiony, Lia, Callie, Flora, Raisha, Indira, dan Ella. Para penggemar berkesempatan untuk chit chat dan melakukan tanya jawab kepada grup idola JKT48 ini sambil mengetahui produk Erigo secara lebih detail. Sesi live ini semakin seru dan meriah dengan berbagai kejutan yang akan dihadirkan oleh Erigo dan JKT48, selain berbincang 2,5 jam non stop bersama member JKT48, pengguna dengan pembelian terbanyak bisa mendapatkan hadiah menarik berupa baju dan poster JKT48. Seru banget kan? Dan tidak hanya itu, untuk pembeli dengan minimum pembelian 100 Ribu, akan mendapatkan undangan menonton langsung JKT48 di TV Show Shopee 11.11 Big Sale pada 11 November 2023 mendatang. Namun persediaan undangan terbatas, jadi pengguna harus gerak cepat untuk check out dan menyelesaikan pembelian sebelum kehabisan.

Member JKT48 menambahkan, "Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan brand lokal kebanggaan tanah air yaitu Erigo untuk menghadirkan produk terbaru bagi para pengguna dan fans kami secara eksklusif di platform Shopee. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan gaya unik yang direalisasikan melalui desain berbeda untuk masing-masing member JKT48. Kami berharap produk-produk yang dihadirkan dapat menjadi inspirasi fesyen bagi masyarakat, khususnya pengguna Shopee yang punya kesempatan menjadi yang pertama mendapatkan koleksi spesial ini. Jangan sampai kelewatan, ya!"

Erigo merupakan brand lokal yang bergerak di bidang fesyen dan didirikan oleh Muhammad Sadad pada tahun 2013. Mengawali bisnis di studio apartemen milik Sadad di bilangan Depok, dimana pada saat itu belum terdapat karyawan tetap ataupun sebuah tim membuktikan konsistensi dan kerja keras adalah kunci dari kesuksesan bisnisnya hingga berkembang pesat seperti sekarang. Komitmen Erigo yang untuk selalu berinovasi dalam menghadirkan koleksi- koleksi baru terus bergerak dengan cepat agar tetap mengikuti tren dan menghadirkan berbagai produk berkualitas dengan ilustrasi desain yang berbeda.

Bukan pertama kalinya Erigo bersama Shopee membawa kabar yang luar biasa sejak bergabung pada tahun 2017 lalu. Sebelumnya Erigo juga berkolaborasi bersama Shopee dan mengharumkan nama bangsa sebagai wakil karya anak bangsa dalam ajang peragaan busana terbesar New York Fashion Week pada 2021 silam. Bahkan Erigo juga selalu berpartisipasi dalam setiap kampanye angka kembar yang Shopee hadirkan seperti kampanye 11.11 Big Sale, dan kerap berhasil menjadi brand favorit di berbagai kampanye besar tahunan Shopee. Bersama Program Ekspor Shopee, tahun 2020 juga menjadi titik awal Erigo memasuki pasar global, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Maka tak heran jika berbagai inisiatif yang Erigo torehkan bersama Shopee juga membawanya sebagai brand yang semakin dikenal dekat dengan masyarakat. Erigo sudah merasakan bagaimana dukungan Shopee yang senantiasa berinovasi untuk memaksimalkan potensi penjual-penjual lokal dalam mengembangkan bisnisnya. Mulai dari hadirnya serangkaian promo menarik, kampanye tematik, hingga fitur-fitur interaktif. Hal ini yang mendasari keputusannya untuk melakukan peluncuran koleksi eksklusif terbaru bersama JKT48 di Shopee dan menghadirkan keseruannya melalui Shopee Live hari ini.

Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia Daniel Minardi

mengatakan, "Shopee sangat mengapresiasi inovasi produk terbaru Erigo yang juga berkolaborasi dengan JKT48 dan dihadirkan khusus untuk para pengguna Shopee. Kami yakin kolaborasi ini akan menunjukkan potensi dan keunggulan yang dimiliki brand-brand asli Indonesia. Kolaborasi spesial bersama JKT48 ini tentunya dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pelaku usaha lokal lainnya, serta generasi muda untuk terus menggali potensi dan menghasilkan karya terbaik. Tugas brand lokal dalam menghadirkan inovasi sudah dijalankan oleh Erigo, dan Shopee sangat bangga dapat ambil bagian dalam memberikan wadah dan mendukung keberlangsungan bisnis dan produk lokal yang kami wujudkan melalui program dan fitur yang kami hadirkan."

Bagi pengguna setia Shopee, khususnya penggemar Erigo dan JKT48, jangan sampai ketinggalan kalau pembelian koleksi produk terbaru Erigo x JKT48 ini sudah bisa dilakukan pada 8-12 November eksklusif di Shopee.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai koleksi Erigo x JKT48, silakan kunjungi https://shopee.co.id/m/Erigo-JKT48. (Z-10)