Indonesia Industrial Machinery Exhibition Promosikan Kerja Sama Dua Negara

Untuk lebih meningkatkan kerja sama yang erat antara Tiongkok dan Indonesia, Indonesia Industrial Machinery and Electronic Product Exhibition 2023 diselenggarakan. Pameran ini bermanfaat untuk mempromosikan pembangunan bersama "One belt One Road" yang berkualitas tinggi antara kedua negara. Pameran digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran pada hari ini, Kamis (2/11) dan akan diadakan Indonesia International Paper Exhibition 2023. pada saat yang sama.

Pameran ini mendapat dukungan kuat dari departemen sponsor bisnis Kota Chongqing, Provinsi Henan, Provinsi Zhejiang serta Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia, Asosiasi Produsen Logam dan Mekanik Indonesia, dan Federasi Industri Kelistrikan, Persatuan Percetakan Indonesia dan negara-negara lain di luar negeri. Dukungan kuat dari asosiasi industri.

Merrijantij Punguan Pintaria, Direktur Departemen Industri Hasil Perkebunan Kehutanan Kementerian Perindustrian Indonesia mengatakan

Tiongkok telah menjadi mitra dagang, sumber impor dan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia selama beberapa tahun berturut-turut. "Indonesia merupakan mitra terpenting Tiongkok dalam bersama-sama membangun “Belt and Road" and the "Global Maritime Fulcrum". Kemitraan kerja sama strategis komprehensif kedua negara mempunyai momentum perkembangan yang baik," ucapnya saat pembukaan.

Pada periode yang sama, Kamar Dagang Mesin dan Elektronik Tiongkok mengadakan serangkaian seminar industri dan kegiatan pendukung terkait dengan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dan Asosiasi Produsen Tenaga Listrik Indonesia (APPI). Asosiasi bisnis profesional dan perusahaan dari Tiongkok dan Indonesia menghadiri seminar tersebut untuk berbagi tentang standar industri negara tersebut, arah dukungan kebijakan dan tren perkembangan industri terkait.

Selama pameran, Kamar Dagang Tiongkok untuk Mesin dan Elektronik merencanakan sesi negosiasi business matching "one by one" antara peserta pameran Tiongkok dengan konsumen lokal Indonesia, menyediakan layanan komunikasi docking yang akurat dan efisien bagi pihak pemasok dan permintaan, dan membangun sebuah platform bagi perusahaan-perusahaan dari kedua negara untuk lebih memperdalam kerja sama dan pertukaran. kondisi telah dibuat. (B-4)