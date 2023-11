Pertamina Turunkan Harga BBM Non Subsidi

PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Non Subsidi per 1 November 2023. Harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex turun harga sedangkan untuk Pertalite atau BBM subsidi tidak mengalami perubahan.

“Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian mengikuti harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,” ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Fadjar menambahkan di tengah fluktuasi harga minyak dunia, Pertamina terus berupaya menjaga kinerja rantai pasoknya, termasuk fleksibilitas dalam memperoleh minyak mentah (crude oil) sehingga harga produk BBM bisa tetap kompetitif. “Termasuk kita juga lakukan efisiensi sehingga bisa menghemat biaya produksi, hasilnya BBM Pertamina tetap kompetitif,” tambah Fadjar.

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

“Mengacu pada regulasi tersebut, harga BBM setiap bulannya akan mengalami penyesuaian sesuai harga pasar, sehingga masyarakat diharapkan sudah teredukasi dan untuk update harga dapat dicek melalui situs Pertamina maupun aplikasi MyPertamina,” ungkap Fadjar.



Adapun harga BBM Pertamina di DKI Jakarta per 1 November 2023 adalah sebagai berikut

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.500 per liter

Dexlite: Rp16.950 per liter

Pertamina Dex: Rp17.750 per liter

Pertamax Green 95: Rp15.000 per liter

Harga sebelumnya (Oktober 2023)

DKI Jakarta

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp14.000 per liter

Pertamax Turbo: Rp16.600 per liter

Dexlite: Rp17.200 per liter

Pertamina Dex: Rp17.900 per liter

Pertamax Green 95: Rp16.000 per liter

(RO/S-3)