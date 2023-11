Paradise Indonesia Rayakan Hari Jadi Ke-21 dengan Logo Baru

PARADISE Indonesia meluncurkan identitas baru di hari jadinya yang ke 21 tahun. Dengan tagline Building Tomorrow Paradise Indonesia ingin mewujudkan ‘spark the joy’ dalam setiap karya yang dihadirkan untuk para konsumen.

President Director dan CEO Paradise Indonesia Anthony Prabowo Susilo mengatakan, visi dan misi baru Paradise Indonesia adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyajian ruang dan pengalaman luar biasa.

Perubahan logo dan visualisasi dari Paradise Indonesia bukan hanya untuk menjawab tuntutan zaman industri properti yang terus berkembang dan berubah.

“Kami merasa penting untuk memiliki sebuah brand dan identitas yang sesuai dengan visi, misi, serta prioritas-prioritas baru untuk membuat Paradise Indonesia menjadi a new emerging top of mind brand dalam dunia properti development di Indonesia,” ujar Anthony saat peluncuran logo sdan identitas baru Paradise Indonesia di Grand Hyatt Jakarta.

Paradise Indonesia yang telah berkiprah selama 21 tahun, telah memiliki lebih dari 20 bisnis properti yang terbagi menjadi segmen perhotelan, komersial, dan hunian. Paradise Indonesia juga merupakan perusahaan properti yang terus berkomitmen untuk mengembangkan destinasi gaya hidup dan properti ikonik di Indonesia.

Beberapa properti yang sudah menjadi flagship diantaranya adalah Sheraton Bali Kuta Resort, beachwalk Shopping Center Bali, 23Paskal Shopping Center Bandung, beachwalk Residence Bali, apartemen One Residence Batam, dan HARRIS Suites fX Sudirman.

“Masing-masing proyek tersebut berada di lokasi paling strategis yang melengkapi portofolio kami sebelumnya dibawah operasional Plaza Indonesia yang sudah top-of-mind mengusung konsep gaya hidup yaitu Grand Hyatt Jakarta, Plaza Indonesia, Keraton at the Plaza Jakarta, hingga mall fX Sudirman,” ujar Anthony.

Selain itu, imbuhnya, kontribusi Paradise Indonesia dalam bisnis properti juga merupakan salah satu langkah strategis untuk mengambil peran terhadap pertumbuhan pariwisata dan perekonomian nasional karena memiliki andil secara langsung untuk menciptakan banyak sektor industri lainnya yang beririsan.

Sementara itu, Director & Chief Project Planning & Design Paradise Indonesia, Patrick Rendradjaja menambahkan, Paradise Indonesia akan terus mengembangkan sektor mix use buildings dan lifestyle experience, dengan penekanan pada desain yang inovatif memadukan nilai-nilai budaya lokal dengan bangunan modern.

“Paradise Indonesia juiga akan konsisten mengembangkan nilai-nilai ESG (Environment, Social, & Good Governance) dengan menciptakan ruang terbuka hijau dalam rangka turut serta menjaga bumi Indonesia yang hijau dan sehat. Kami mengajak Anda untuk merasakan sendiri bangunan dan pengalaman unik, sekaligus mendalami cara khas Paradise Indonesia dalam menciptakan kegembiraan bagi masyarakat Indonesia,” tegas Patrick.

Melalui kampanye Building Tomorrow, sambung Patrick, Paradise Indonesia akan menjalankan berbagai inisiatif yang terkait dengan keberlanjutan ekonomi, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh pihak. Paradise Indonesia akan mengadakan sejumlah aktivitas menarik seperti Architecture & Interior Design Competition, Educational Roadshow untuk mahasiswa dan publik di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Surabaya, dan Bali, hingga The Summit untuk mendorong industri properti di Indonesia.

Bukukan Pendapatan Sebesar Rp831 Miliar

Dalam laporannya, di semester III/2023, Paradise Indonesia berhasil membukukan total pendapatan sebesar Rp831,5 miliar. Angka ini melonjak sebesar 53,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan kontributor terbesar pada segmen perhotelan yaitu hotel-hotel milik Paradise Indonesia di Bali yang mencatatkan occupancy rate tertinggi.

Sementara itu pendapatan yang dicatatkan dari segmen komersial Paradise Indonesia juga bertumbuh double digit sebesar 19,3 persen. Hal ini semakin membuktikan Paradise Indonesia sebagai pemimpin di industri properti yang terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Paradise Indonesia sebelumnya dikenal sebagai The Paradise Group. Melalui identitas barunya, Paradise Indonesia mengusung nilai-nilai Entrepreneurship, Passionate, Inspiring, Collaboration, dan Creative. Keunggulan Paradise Indonesia terletak pada desain modern yang merupakan bentuk interpretasi komitmen Paradise Indonesia untuk terus bergerak maju.

Sebelumnya, pada hari Minggu, (29/10), dalam rangka memeriahkan hari jadi ke 21, Paradise Indonesia menggelar kegiatan Fun Walk yang diikuti sebanyak lebih dari 900 peserta, melibatkan karyawan beserta keluarganya, juga vendor, konsultan, dan mitra bisnis, yang sudah bekerja secara bersama-sama mengembangkan pertumbuhan Paradise Indonesia hingga saat ini.

Kegiatan ini dilakukan secara serentak di lima kota operasional bisnis perusahaan yaitu Bali, Batam, Bandung, Makassar, dan Jakarta. Acara ini juga didukung oleh PT Banyu Mas Lima Perkasa, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan WE+ (WE Plus). (Z-10)