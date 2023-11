2023 China Machinery and Electronics Brand Show Digelar Lusa

2023 China Machinery and Electronics Brand Show (Indonesia) akan secara resmi dibuka pada Kamis (2/11). Acara yang diselenggarakan oleh China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) akan dilaksanakan di Hall B1 & B2 Jakarta International Expo Center.

Acara ini diselenggarakan di Indonesia dengan tujuan untuk mempererat kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia serta turut memberikan sumbangsih dalam pembangunan ekonomi di Asia dan dunia.

Berkaca pada keberhasilan acara “The Third Belt and Road Forum for International Cooperation” yang diadakan di Beijing pada Oktober yang lalu yang menandai momen puncak dalam sepuluh tahun perjalanan Belt and Road Initiative.

Inisiatif yang berakar pada sejarah panjang dan keselarasan dengan tren zaman tersebut terus mengalami kemajuan dan pendalaman. Hal tersebut telah menjadi platform yang praktis untuk membangun komunitas masa depan bersama bagi umat manusia, membuka pintu menuju kemakmuran bersama, memberikan dorongan baru ke dalam pertumbuhan ekonomi global, menciptakan peluang baru bagi pembangunan global, dan membangun jalur baru bagi kerja sama ekonomi internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagai negara pertama yang memulai 21st Century Maritime Silk Road initiative, Indonesia telah mempertahankan momentum yang kuat dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral dengan Tiongkok di bawah kepemimpinan strategis para pemimpin kedua negara. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua.

Selama satu dekade terakhir, dengan mengambil kesempatan untuk bersama-sama membangun Belt and Road, Tiongkok dan Indonesia telah secara aktif memperdalam keselarasan strategis dan mencapai hasil luar biasa di berbagai bidang kerja sama praktis. Hubungan bilateral kedua negara telah memasuki fase baru yang berkembang pesat. Oleh karena itu, untuk mempromosikan lebih jauh kerja sama perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia, CCCME memutuskan untuk menyelenggarakan the 15th China Machinery and Electronics Brand Show (Indonesia)

Pameran tersebut akan diikuti oleh ratusan perusahaan Tiongkok dari berbagai provinsi seperti Chongqing, Fujian, Guangdong, Henan, Jiangsu, Shandong, Sichuan, dan Zhejiang dengan total area pameran sekitar 4.000 meter persegi. Produk-produk yang akan dipamerkan sangat sesuai dengan permintaan pasar Indonesia, meliputi tenaga listrik dan peralatan listrik, mesin umum, mesin pengolahan dan komponennya, suku cadang otomotif dan sepeda motor, mesin pertanian, dan masih banyak lagi. Pameran ini telah diselenggarakan secara secara rutin selama lima belas tahun sebagai platform yang vital bagi perdagangan dan kerja sama antara perusahaan-perusahaan di Tiongkok dan Indonesia.

Pameran tahun ini juga akan diselenggarakan bersama dengan The Third Edition of Indonesia International Paper Chain Industry Exhibition yang menghadirkan produsen mesin kertas dan peralatan terkait dari empat negara, termasuk Tiongkok, Indonesia, Vietnam, dan Jerman.

Perkembangan industri yang sangat pesat di Indonesia telah menjadi hal yang sangat menarik perhatian dalam hal investasi dan perdagangan. Oleh karena itu, pameran ini juga disertai dengan seminar industri terkait yang diselenggarakan secara bersamaan, bekerja sama dengan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dan Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI).

Acara akbar ini akan terus menjunjung tinggi semangat kerja sama, mendorong kemakmuran dan pembangunan bersama antara Tiongkok dan Indonesia, serta menampilkan prospek cerah kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara. (B-4)