Tingkatkan Jumlah Wirausahawan, SnackVideo dan UMKM Berkolaborasi

SnackVideo, salah satu platform media sosial video pendek di Indonesia, terus mewujudkan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Salah satu caranya adalah dengan membuka peluang terciptanya kolaborasi dengan individu, komunitas, dan dunia usaha, termasuk UMKM.

Kolaborasi dengan UMKM ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata SnackVideo untuk meningkatkan jumlah wirausahawan atau pelaku UMKM di Indonesia.

Baca juga : Cara Menyimpan Hasil Download Snack Video Tanpa Watermark



Menurut data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pada 2022, tingkat kewirausahaan di Indonesia masih berada di angka 3,47 persen dari total penduduk Indonesia. Padahal, pemerintah memiliki target pertumbuhan wirausaha mencapai jumlah ideal, yaitu 3,95 persen dari total penduduk Indonesia pada 2024, sesuai dengan yang tertulis dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan banyak pihak untuk mendorong wirausaha Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sesuai target.



Salah satu bentuk kolaborasi yang telah dilakukan oleh SnackVideo dengan pemangku kepentingan UMKM adalah kolaborasi SnackVideo dengan SMESCO Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia untuk pelaksanaan Indonesia Digital MeetUp 2023. Ajang yang telah berlangsung pada 5—6 Oktober 2023 lalu di SMESCO Indonesia Exhibition & Convention Hall, Jakarta, ini diikuti oleh lebih dari 3.000 calon pelaku serta pelaku UMKM.



Leonard Theosabrata, Direktur Utama SMESCO Indonesia, mengatakan, “Saat ini pemerintah sedang mendorong terjadinya kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan UMKM dengan penyedia platform digital. Digitalisasi UMKM merupakan salah satu cara penting agar UMKM bisa naik kelas atau scale up. Karena itu, kami sangat mengapresiasi dukungan SnackVideo sebagai platform video pendek di Digital MeetUp 2023. Sesi talkshow SnackVideo dengan peserta tentang pemanfaatan SnackVideo dalam strategi digital marketing diharapkan dapat memberi dorongan bagi para pelaku UMKM untuk segera melakukan digitalisasi agar bisnis mereka dapat naik kelas.”



Upaya SnackVideo untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM telah berlangsung sejak kehadirannya di Indonesia, terutama lewat penggunaan video pendek dalam strategi promosi dan marketing. Dengan strategi promosi yang tepat, penggunaan video pendek dapat menjadi cara efektif untuk menjangkau target market. Apalagi dalam tiga tahun terakhir, jumlah masyarakat Indonesia yang mengakses platform video pendek meningkat sangat pesat.



“Indonesia Short Video White Paper 2023”, yang disusun oleh Ipsos dan SnackVideo dan diterbitkan pada Maret 2023, menyebutkan bahwa penetrasi video pendek dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia telah mencapai 70 persen. Menurut hasil riset tersebut, masyarakat tak lagi hanya menonton video pendek untuk menghabiskan waktu (56 persen) atau mencari hiburan (53 persen), tetapi juga untuk kebutuhan berbelanja (22 persen).



“Kami ingin pelaku UMKM bisa terus maju dan naik kelas lewat pemanfaatan digital marketing, terutama lewat konten video pendek yang saat ini sedang happening. SnackVideo dapat menjadi platform video pendek yang tepat untuk mempromosikan bisnis mereka, karena ada 43 juta pengguna aktif bulanan SnackVideo yang tersebar di seluruh Indonesia, yang didominasi oleh generasi millenial dan Gen-Z. Para pelaku UMKM dapat memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di SnackVideo dalam implementasi marketing campaign yang sukses sehingga penjualan produknya dapat meningkat,” ungkap Dina Bhirawa, Head of Marketing SnackVideo Indonesia. (B-4)