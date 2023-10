BNI Investor Daily Summit 2023 Bahas Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia

Mengusung tema “Sustainable Growth, Global Challenge”, BNI Investor Daily Summit 2023 mencoba untuk membahas tantangan dan peluang berkelanjutan ekonomi Indonesia di masa depan. Pada hari kedua BNI Investor Daily Summit 2023, beberapa agenda dan topik yang penting untuk perkembangan ekonomi dipaparkan langsung oleh para ahli, akademisi serta pengusaha.

Di kesempatan ini, salah satu topik yang disajikan adalah pembahasan landscape politik dari tiga kandidat Presiden Republik Indonesia 2024 yang dibahas oleh Komisaris Utama B-Universe Enggartiasto Lukita, Direktur Utama B-Universe Rio Abdurrachman dan Muhammad Qodari selaku pengamat politik.

Pertumbuhan Ekonomi Lewat Ekonomi 'Hijau' Salah satu topik yang dibahas pada hari kedua acara BNI Investor Daily Summit 2023 adalah

Economic Growth Through Green Investment. Topik ini sangat menarik untuk dibahas, mengingat perubahan iklim yang terjadi saat ini memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi.

Bahkan Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan perubahan iklim di Indonesia dapat berdampak hingga 3.5% PDB Nasional pada tahun 2100. Catatan penting dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tentang visi untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia lewat investasi dan hilirisasi.

Dihadiri oleh Direktur Risk Management Bank Negara Indonesia David Pirzada, Chief of Corporate Development PT. Astra Iswan Kosasih, dan Chief Executive Officer Star Energy Geothermal Hendra Soetjipto.

Topik ini dibahas secara mendalam melalui berbagai sudut pandang mulai dari efisiensi, efektivitas dan dampaknya terhadap ekonomi dan iklim bumi. Serta tidak lupa juga para panelis yang hadir membahas komitmen Indonesia untuk menjalani Paris Agreement yang sudah disepakati.

“Tantangan bagi energi ke depan masih banyak tapi mindset kita harus positif dan menerima bahwa arahnya sudah kesana instead menghindar lebih baik kita berpikir ke depan optimistis dan membuka kreativitas kita menuju net zero emission.” ujar David Pirzad melalui siaran pers yang diterima pada Minggu (29/10).

Kecerdasan buatan

Penerapan AI di industri dalam Industri 4.0 merupakan hal yang penting untuk dapat bersaing di pasar global. Tapi pemanfaatan kecerdasan buatan ini perlu juga didukung dengan kemampuan SDM yang memadai agar mampu menguasai dan memanfaatkan hadirnya kemajuan teknologi “AI is not something new. Tanpa disadari, sekarang hampir seluruh aspek kehidupan sudah menggunakan AI dan semua kemajuan teknologi tentu ada plus minusnya, tinggal kitanya yang harus bisa harus meningkatkan literasi digital.” ujar Irman Hermadi.

Pentingnya Membangun Industri Kesehatan Nasional Kesehatan menjadi salah satu sektor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Hal ini terbukti ketika pandemi Covid-19 melanda. Dijelaskan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, bahwa keadaan pandemi tersebut mampu menyadarkan bahwa betapa pentingnya sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. (B-4)