Vista Land Group Optimis 1.500 Rumah Terjual dalam Sebulan

VISTA Land Group meluncurkan program Hari Belanja Rumah Nasional (Habernas) 11.11 dengan melakukan promo serentak di 30 proyek perumahannya di wilayah Jabodetabek dan Serang (Banten). Program ini diselenggarakan periode 10 Oktober (10.10) hingga puncaknya pada tanggal 11 November (11.11) 2023.

CEO Vista Land Group Alexander Tirta mengatakan, Habernas 11.11 Vista Land Group ini ingin memberikan kesempatan warga Jabodetabek dan Serang untuk bisa punya rumah dengan cara mudah dan menguntungkan karena mendapatkan banyak hadiah.

”Program Habernas 11.11 ini terinspirasi dari hari belanja online nasional, namun untuk rumah masih belum ada. Karena itu kami cetuskan adanya Hari Belanja Rumah Nasional. Jangan belanja online saja, karena sektor perumahan atau properti itu merupakan lokomotif perekonomian yang menggerakkan sekitar 150 industri terkait dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional,” jelas Alexander di Jakarta, Sabtu (28/10).

Baca juga: 5 Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Serah Terima Rumah Baru

Kemudahan-kemudahan itu, ungkap Alexander, pertama, booking fee yang sebelumnya rata-rata Rp1 juta di program Habernas ini cukup Rp110 ribu. Kedua, proses perbankan dipermudah dan dipercepat karena Vista Land Group bermitra dengan beberapa perbankan.

Ketiga, juga berikan hadiah kepada konsumen yang berhasil akad kredit massal pada tanggal 11 November 2023 (11.11).

Baca juga: Dirjen Pajak Sebut PPN DTP Tak Mengurangi Penerimaan Negara

”Akad Kredit Massal awalnya kami targetkan 1.100 konsumen, namun karena besarnya animo masyarakat, khususnya di segmen rumah subsidi, maka kami optimis angka tersebut bisa mencapai 1.500 konsumen yang akad massal pada puncak program Habernas 11.11 yang kami lakukan di tiga regional yaitu Bogor di Harmoni Primavera, Tangerang di Puri Harmoni Cikasungka, dan Bekasi di Gran Harmoni Cibitung,” jelas Alexander.

Dilansir dari official website www.vistalandgroup.com/habernas, di acara Habernas (11.11) ini Vista Land akan mengadakan akad massal terbesar dan bagi-bagi hadiah langsung berupa emas/logam mulia hingga 1,1 kg untuk konsumen yang berhasil akad, plus hadiah doorprize elektronik (TV, Kulkas, AC, Sepeda Lipat, dll) dan berkemungkinan meraih grandprize rumahnya di-fully furnished. Di luar itu masih ada kemudahan cara bayar dan diskon-diskon per proyek yaitu booking fee Rp110 ribu dan discount DP hingga Rp11 juta.

Alexander mengatakan, optimis dapat melebih target akad kredit 1.100 dalam program Habernas 11.11 mengingat kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi masih sangat banyak karena tahun ini serapannya menurun. Melihat hal itu, di akhir tahun Vista Land Group akan tancap gas agar target penjualan 6.000 rumah tahun ini bisa tercapai, salah satunya melalui Habernas 11.11.

Animo Besar Masyarakat Dongkrak Penjualan

Sementara itu, Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi menjelaskan, penjualan rumah Vista Land Group tahun ini cukup stabil dengan target cukup besar yaitu 6.000 unit rumah. Hingga Oktober 2023 ini penjualan sudah hampir menyamai realisasi penjualan tahun lalu (2022).

Dengan program Habernas ini hingga akhir tahun 2023 pengembang yang telah eksis 17 tahun ini optimis dapat mencapai target penjualan 6.000 unit rumah.

Esther bersyukur, respon dan animo masyarakat terhadap program Habernas 11.11 ini sangat besar. Memasuki minggu Habernas sejak diluncurkan Program Habernas pada 10 October lalu, program ini sudah menjaring 1.400 konsumen baik untuk rumah subsidi maupun komersial.

Animo masyarakat sangat besar, sampai-sampai beberapa proyek menghentikan penjualannya karena hampir 3 minggu ini penjualannya over target sementara pemberkasannya harus dikejar untuk akad massal di 11 November 2023.

”Kami berharap Vista Land Gourp dikenal sebagai pencetus pertama kali hari belanja nasional khusus di sektor perumahan (properti). Ini akan kami lakukan berkala dan dampak ekonominya sangat positif. Dari sisi konsumen tentunya menjadi momentum terbaik membeli rumah, dengan berbagai kemudahannya,” ungkap Esther.

Menurut Esther, Vista Land Group tetap menjual rumah subsidi untuk membantu pemerintah merumahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Meski harganya dipatok oleh pemerintah tapi kualitas perumahan subsidinya rata-rata di atas standar yang ditentukan pemerintah.

“Salah satunya keunggulan kami memiliki proyek di banyak lokasi sehingga banyak pilihannya. Sekarang tidak hanya subsidi, tapi juga sudah ada rumah komersial kelas real estate. Sebenarnya rumah subsidi kita juga rata-rata sudah menerapkan standar kawasan perumahan real estate dari infrastruktur jalan, drainase dan fasilitas-fasilitas lainnya sudah berstandar perumahan real estate,” ungkap Esther.

Prinsipnya, kata Esther, beli rumah itu sekali seumur hidup, sehingga Vista Land Group harus pastikan konsumennya dapat rumah yang mereka bisa huni seumur hidup. Tidak hanya kualitas rumah dan lingkungan yang baik, tapi legalitasnya juga harus clear. Jangan sampai orang beli rumah tapi legalitasnya masih bermasalah sehingga tidak mendapatkan sertifikat.

”Kami juga pastikan pembangunannya sesuai dengan standar bahkan untuk rumah subsidi melebihi standar perumahan FLPP pada umumnya. Saat ini kami punya banyak tenaga profesional yang dapat meningkatkan kualitas perumahan yang kami kembangkan. Selama 17 tahun Vista Land menjadi Pengembang yang dapat diandalkan dan berkomitmen dalam membangun, sehingga tidak ada proyek yang mangkrak,” jelasnya

Esther mengatakan, di tahun ini pihaknya telah dan sedang membuka 5 proyek baru dan tahun depan sedikitnya ada 5 proyek lagi yang akan dirilis. Total perumahan Vista Land Group saat ini sekitar 30-an proyek tersebar dimana-mana, terutama di wilayah Jabodetabek dan Serang.

Untuk perumahan full komersial Vista Land Group saat ini ada 3 proyek yaitu Harmoni Park Residence Cileungsi, Kab, Bogor, Puri Harmoni Pasirmukti, Citeureup, Kab. Bogor, dan Symphony Primavera Cileungsi, Kab, Bogor. Harga mulai Rp200 jutaan hingga Rp500 jutaan. (Z-10)