Kereta Cepat Whoosh Laris Manis Hingga 124 Ribu Tiket, PT KCIC Tambah Jadwal Keberangkatan

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah perjalanan reguler Kereta Cepat Whoosh dari sebelumnya 14 perjalanan per hari di bulan Oktober, menjadi 28 perjalanan per hari pada November 2023. Jumlah tempat duduk yang disediakan pun meningkat dari 8.414 tempat duduk menjadi 16.828 tempat duduk per hari.

"Kami menambah jumlah perjalanan menjadi 28 perjalanan karena semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan Kereta Cepat Whoosh," ujar Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam keterangan resmi, Sabtu (28/10).

Ia menjelaskan ada antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap layanan Kereta Cepat Whoosh. Tercatat jumlah tiket yang telah terjual, termasuk pemesanan, sejak dibuka pada 17 Oktober hingga 1 November 2023 telah mencapai 124 ribu tiket.

Sementara total penumpang moda transportasi baru itu menembus 87 ribu orang per Jumat, 27 Oktober dengan tingkat okupansi mencapai 90% dan jumlah penumpang yang mencapai 13 ribu penumpang dalam satu hari.

"Untuk membantu masyarakat yang ingin tiba di Jakarta lebih awal pula, KCIC kini menyediakan KA keberangkatan 05.50 dari Tegalluar yang akan tiba di Halim pada pukul 06.36," tambah Dwiyana.

Penambahan jadwal perjalanan kereta juga diikuti dengan penambahan kereta api feeder Bandung-Padalarang pulang pergi.

Tiket Kereta Cepat Whoosh untuk bulan depan sudah dibuka penjualannya secara bertahap di aplikasi Whoosh, Access by KAI, Livin by Mandiri, web ticket.kcic.co.id, serta loket dan ticket vending machine di stasiun. Sama seperti sebelumnya, pula harga tiket promo sebesar Rp 150.000 untuk satu kali perjalanan tetap berlaku untuk jadwal perjalanan yang baru ini hingga keberangkatan 30 November 2023. (Z-8)