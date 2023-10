Konter Layanan Zakat Baznas Hadir di Ajang ISEF 2023

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI turut memeriahkan acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

ISEF merupakan acara tahunan terbesar di Indonesia yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah (eksyar).

Pada ajang ke-10 yang digelar pada 25 hingga 29 Oktober 2023 itu, Baznas hadir dalam International Halal Showcase dengan membuka booth yang menyediakan konter layanan konsultasi zakat, informasi terkait program, serta beragam produk pemberdayaan Baznas.

Beragam layanan itu diharapkan dapat mengedukasi para pengunjung tentang pengelolaan dana zakat, serta memberi kemudahan untuk berzakat.

"Selain berfokus pada kesejahteraan masyarakat, Baznas sangat menaruh perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Inilah wujud kontribusi, kolaborasi, dan sinergi yang nyata dari Baznas," kata Ketua Baznas RI Noor Achmad di Jakarta, Kamis (26/10).

Dalam keterangan yang diterima, Jumat (27/10), Noor menambahkan, Baznas sebagai lembaga pemerintah yang tergabung dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan terus memberikan dukungan penuh untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat.



Baca juga: Ketidakpastian Ekonomi akan Berlangsung Satu Dekade ke Depan



Terlebih, ISEF salah satunya memiliki tujuan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah demi pemulihan ekonomi nasional. "Hal ini sejalan dengan visi dan misi Baznas yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, melalui dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, ISEF dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk zakat. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dan memberikan zakat melalui Baznas.

"Selain itu, event multimanfaat ini juga dapat menjadi platform yang penting untuk memajukan pengelolaan zakat dan ekonomi syariah di Indonesia. Bagi Baznas, dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai tujuan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara efisien dan berkelanjutan," ucap Noor.

ISEF ke-10 mengusung tema 'Accelerating Sharia Economy and Finance Through Digitalization For Inclusive and Sustainable Growth', pameran ini menghadirkan sebanyak 793 exhibitor dari Indonesia serta 20 negara sahabat. (RO/I-1)