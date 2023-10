GNA Group Didaulat Sebagai The Emerging Mid Scale Housing Developer dalam Ajang PIA 2023  

GNA Group dinobatkan sebagai The Emerging Mid Scale Housing Developer dalam ajang penghargaan Properti Indonesia Award 2023. Ajang ini digelar media Properti Indonesia (MPI) Group-- penerbit Majalah Properti Indonesia dan portal berita propertiindonesia.id.

GNA Group merupakan perusahaan properti yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai pengembang kawasan hunian. Kiprah ini direalisasikan dengan menghadirkan lebih dari 20 proyek hunian modern yang dirancang dengan desain yang selalu memperhatikan aspek lingkungan dan fasad yang unik. Tak heran hampir seluruh portofolio GNA Group selalu diserap pasar dengan baik.



Trophy Properti Indonesia Award 2023 diterima langsung oleh Gregorius Gun Ho, Direktur Utama GNA Group pada malam penganugerahan yang digelar di Dua Mutiara Ballroom, Hotel JW Marriott Jakarta, Rabu malam (25/10).

“GNA Group sangat bersyukur dan bangga mendapatkan penghargaan sebagai The Emerging Mid Scale Housing Developer dalam ajang Properti Indonesia Award 2023. Penghargaan ini akan membuat GNA Group semakin bersemangat untuk menghasilkan produk properti berkualitas tinggi yang akan diminati oleh masyarakat,” tutur Gregorius Gun Ho dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (26/10).



Gregorius Gun Ho mengatakan, GNA Group selalu menghasilkan karya-karya yang begitu detail dan artistik. Tidak hanya menonjolkan aspek fasilitas dan lokasi semata, melainkan senantiasa mengedepankan aspek desain-desain yang menarik dan up to date pada setiap produk hunian yang dipasarkan.

“Lihat saja pada produk-produk hunian yang dikembangkan, baik interior maupun eksterior selalu mengikuti selera dan kebutuhan konsumen masa kini. Tidak heran jika produk-produk perumahan GNA Group selalu diterima konsumen, termasuk konsumen dari kalangan milenial yang pasarnya sedang tumbuh dengan pesat,” jelas dia.



GNA Group akan terus melakukan ekspansi dan inovasi dengan meluncurkan perumahan baru di Jabodetabek walau tantangan yang dihadapi cukup besar. Hal itu setelah memperhatikan permintaan (demand) proyek landed house terus meningkat.



Sepanjang tahun 2023, GNA Group berhasil meluncurkan beberapa proyek perumahan baru di Jabodetabek. Antara lain Cluster Fuji di Golden Hills, mengusung Arcade Style seharga mulai Rp499 jutaan, di kawasan Gunung Sindur, Bogor. Kemudian Golden Vista di Jl Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten yang dipasarkan seharga mulai Rp299 juta.



Proyek lainnya adalah Golden Gemilang di Jl. Raya Kali CBL, Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dengan harga mulai dari Rp360 jutaan dan Golden Kencana bernuansa Modern Art Deco Seharga Mulai Rp599 jutaan di Jl Curug Wetan, Suka Bakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Teranyar, Golden Nature, mengusung Arch Style Desain seharga mulai Rp488 jutaan di kawasan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. (Z-10)