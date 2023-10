Pelayaran Bahtera Adhiguna Raih 2 Penghargaan Transisi Energi dari DEN

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg), anak usaha Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia, meraih dua penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN) terkait program transisi energi.



BAg memperoleh penghargaan masing-masing sebagai perusahaan pengangkutan yang peduli dekarbonisasi dan The most favorite company in the transition program.



Direktur UtamaBAg Tri Susanto menyampaikan bahwa sebagai bagian dari ekosistem PLN Group dan bagian dari Subholding PLN Energi Primer

Indonesia, pihaknya mendukung implementasi dan berkomitmen terhadap transisi energi nasional.



"Penghargaan ini adalah bukti dari komitmen tidak hanya untuk kelangsungan bisnis perusahaan, tetapi juga untuk sustainabilitylingkungan," ujar Tri dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.



Tri menambahkan bahwa dalam rencana bisnis perusahaan, BAg tidak hanya mengangkut energi primer batu bara saja, tetapi juga gas dan biomassa seperti sawdust dan sebagainya untuk mendorong program transisi energi.



Dari sisi operasional, BAg juga telah menggunakan onshore charging sebagai pengganti dari kerja auxilary engine (AE) yang berbahan bakar BBM untuk operasi pembongkaran muatan.



Keuntungan menggunakan onshore charging adalah dapat mengurangi emisi gas buang kapal, optimalisasi biaya pemeliharaan dan dukungan dalam implementasi green port. Dari aspek operasional lainnya, BAg juga telah menggunakan BBM <em>low</em> sulfur dan B35 untuk pengurangan emisi gas buang kapal.



"Semoga penghargaan ini terus memberikan semangat bagi setiap insan BAg dan stakeholder untuk melakukan value creation dalam bisnis operasional perusahaan yang berkelanjutan,"ujar Tri.



Anugerah penghargaan DEN dalam program transisi energi tersebut dilaksanakan dalam rangkaian acara Energy Transition Conference Exhibition (ETCE) pada 20 Oktober 2023.



ETCE digelar sebagai upaya DEN untuk mendorong percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission tahun 2060. Anugerah diperuntukkan bagi perusahaan, daerah, dan tokoh yang peduli terhadap transisi energi.



BAg melakukan bisnis utama transportasi energi primer ke pembangkit-pembangkit PLN Group dan IPP, dari Aceh hingga Papua. (Ant/E-1)