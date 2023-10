Brand Kosmetik Koji.san dari Filipina Rayakan Satu Dekade Kehadiran di Indonesia

PENGGUNAAN produk perawatan kulit atau skincare di Indonesia meningkat tajam semenjak Covid-19 empat tahun silam.

Berdasarkan penelitian dari Euromonitor, Indonesia merupakan negara dengan kesadaran untuk merawat kulit tertinggi kedua di dunia.

Pernyataan ini didukung laporan dari Statista bahwa pendapatan dari industri produk kecantikan bernilai US$7 miliar atau setara Rp100,02 triliun (kurs Rp14.381/US$) pada 2020 yang kemudian naik sebesar 7,25% menjadi sebesar US$7.46 miliar pada 2021.

Baca juga: Skin Care Lokal Makin Diminati, Kyura Siapkan Layanan Personal Lewat My Dermatologist

Peningkatan tersebut diprediksi akan kembali terjadi pada tahun 2023 sebesar 7,26% dengan jumlah pendapatan US$8,6 miliar pada 2023, yang membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kebutuhan perawatan kulit terus meningkat.

Menurut survei dari Inventure Alvara pada Januari 2022, urutan prioritas pada penggunaan skincare adalah pembersih wajah (59,4%), serum (47,3%), masker (40,6%), pelembap (38,1%), tabir surya (33,4%), face oil (28,6%), essence (17,4%), hydrating toner (15,2%), exfoliating toner (15,2%), dan face mist (15,1%).

Selain itu, peran kemajuan teknologi hingga perkembangan akses informasi era digital turut andil dalam peningkatan ini, menjadikan skincare bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia.

Baca juga: Inilah Tips untuk Miliki Kulit Glowing Ala Panyanyi K-Pop

Kesadaran masyarakat Indonesia akan kesehatan dan kecantikan membuat produk skincare berlomba-lomba memenangkan hati masyarakat Indonesia, termasuk Kojie.san, produk asal Filipina yang telah berhasil merebut hati masyarakat Indonesia.

Produk Kecantikan Kojie.san di Indonesia

Lebih dari sepuluh tahun, Kojie.san terus berinovasi demi kepuasan pelanggan dengan mendengarkan segala komentar dan saran serta membaca kebutuhan konsumen di Indonesia.

Kojie.san, sebagai brand berpengalaman di industri kecantikan milik Beauty Elements Ventures, Inc. (BEVI) yang berasal dari Filipina, ingin konsumen merasakan hasil positif jangka panjang untuk kulitnya.

Kojie.san tidak hanya memberikan solusi untuk mencerahkan kulit, namun juga menjaga kondisi kulit agar tetap sehat dan terlindungi, namun tetap memberikan penampilan maksimal bagi konsumennya.

Baca juga: Beauty District Clinic Luncurkan Emface untuk Kencangkan Kulit Wajah



PT UICCP Indonesia atau UICCPI merupakan distributor resmi sabun kojic acid no 1 Filipina, Kojie.san. BEVI dikenal dengan produk perawatan kulitnya yang memungkinkan konsumen mendapatkan kulit cerah impian sekaligus melindungi kulit.

Merek perawatan yang berasal dari Filipina ini sudah 10 tahun memenuhi kebutuhan kulit masyarakat Indonesia.

BEVI Kerja Sama dengan PT UICCP Indonesia

BEVI sebagai perusahaan yang menaungi Kojie.san, bekerja sama dengan UICCPI sebagai distributor produk di Indonesia, turut memeriahkan satu dekade Kojie.san di Indonesia.

Acara ini diselenggarakan di Bengkel Space, SCBD, Jakarta, baru-baru ini dengan mengundang perwakilan distributor dari berbagai wilayah di Indonesia, trade accounts, e-commerce, UICCPI salesmen, dan KOL.

Acara ini dimeriahkan dengan sambutan dari Jazz Burila (President and CEO of BEVI), Jun Matos (Managing Director of BEVI) dan Andreas Maliwa (President Director of PT UICCP Indonesia), dilanjutkan dengan special performance yang menggambarkan peluncuran tiga produk terbaru Kojie.san dan tiga produk terbaru persembahan dari BEVI Filipina, intimate dinner, door prize, permainan paper rock scissors, dan ditutup dengan penampilan dari Yovie & Nuno.

Demi memenuhi kebutuhan pasar skincare di Indonesia, BEVI membuktikan dengan adanya banyak inovasi pada produk yang diluncurkan diantaranya Kojie.san Tinted Sunscreen, Kojie.san Super Serum, Kojie.san Sun Protect. BEVI turut memperkenalkan beberapa produk selain Kojie.san yaitu Defensil, Beauty Prime, serta Danarra.

Jun Matos - BEVI Corporate Managing Director for Sales & Operations menjelaskan, “Bagi saya, menghadirkan Kojiesan ke pasar Indonesia tampaknya mustahil, mengingat terbatasnya pengetahuan tentang budaya dan lingkungan bisnis serta konsumennya."

Baca juga: Pameran Skincare Bandung X Beauty Siap Digelar Selama Tiga Hari

"Yang kami miliki hanyalah keyakinan bahwa produk kami kojiesan akan memberikan manfaat terbaik bagi konsumennya dan akan diterima secara luas," jelasnya.

"Saat ini akan membuktikan komitmen kami terhadap misi kami, yaitu untuk terus membangun dan berinovasi merek-merek fenomenal yang akan berdampak pada bisnis kami dan terutama kepada konsumen,” ucap Jun Matos.

Jazz Burila - BEVI President & CEO menambahkan, ”Usaha awal kami untuk memperkenalkan produk BEVI seperti Kojiesan dan lainnya, tampaknya merupakan upaya yang menantang, mengingat lanskap pasar yang beragam,."

"Namun keberanian dan jaminan yang ditunjukkan oleh UICCPI sungguh menginspirasi. Kami berdedikasi untuk melampaui batas dalam menciptakan produk yang akan membangun hubungan mendalam dengan pasar Indonesia,” kata Jazz Burila. (RO/S-4)