Rayakan HUT ke-25, Ranch Market Komitmen Tawarkan Berbagai Keunggulan

PADA tahun 2023, Ranch Market, di bawah naungan PT Supra Boga Lestari, Tbk merayakan ulang tahun ke-25. Di usia yang mencapai seperempat abad, Ranch market secara terus menerus berupaya untuk memperbaiki diri.

Pada peringatan anniversary peraknya, Ranch Market tetap teguh dalam komitmennya untuk menawarkan berbagai keunggulan dan tanpa henti mengejar inovasi untuk pelanggannya.

Selama 25 tahun terakhir, Ranch Market secara konsisten menawarkan produk berkualitas premium untuk para pelanggan kelas menengah hingga atas.

Melalui pelayanan prima, Ranch Market secara konsisten memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan. Pelanggan tidak hanya berbelanja, tetapi juga menikmati edukasi tentang produk makanan untuk hidup sehat dan seimbang.

"Merayakan ulang tahun ke-25 Ranch Market, kami mengusung tema ‘Fresh & Healthy Tomorrow’. Tema ini dirancang untuk menginspirasi pelanggan kami untuk tetap berkomitmen pada gaya hidup seimbang dan pelestarian lingkungan dengan mengkonsumsi bahan makanan yang sehat dan segar," kata Maria Suwarni, selaku Chief Marketing and Merchandising Officer (CMMO) PT. Supra Boga Lestari Tbk.

Program Peduli Lingkungan

"Selain itu, kami juga mengadakan program Sustaining Our World for a Better Tomorrow, yaitu rangkaian program kepedulian kami terhadap lingkungan," jelas Maria.

"Dimulai dengan disediakannya drop box untuk sampah plastik di beberapa toko kami, dimana hasil limbah yang terkumpul dibuat menjadi Proyek Instalasi Seni “Tabur Daur” yang berkolaborasi dengan TacTic Art Group, dimana kami mendaur ulang total 8.000 potong limbah menjadi karya seni yang sekaligus memecahkan rekor MURI dalam perayaan ulang tahun Ranch Market ke 25 tahun ini." papar Maria.

Ranch Market bersama TacTic Art Group juga mengadakan workshop dalam kemitraan dengan “Sahabat Anak” untuk mendidik anak-anak binaan mereka tentang limbah plastik dan memberdayakan mereka untuk menciptakan produk upcycled yang dapat dijual.

Hal ini sejalan dengan spirit PT Supra Boga Lestari, Tbk yang selalu berfokus pada pendidikan anak, keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan

Acara perayaan ulang tahun Ranch Market ke-25 tahun sendiri dilaksanakan bertepatan dengan hari lahir Ranch Market 19 Oktober 2023 dengan menggelar malam apresiasi di The Tribrata Darmawangsa.

Apresiasi ini ditujukan kepada para suplier dan partner, karena berkat bantuan dan support mereka yang tak kunjung hentilah maka Ranch Market dapat meraih usia ke-25 tahun.

Di perayaan tahun ini juga, Ranch Market memberikan penghargaan tertinggi untuk para supplier-nya. Ranch Recognition Award 2023 untuk 4 partner terpilih dan Ranch Customer Choice Award 2023 untuk 1 brand terfavorit pilihan customer setia Ranch Market.

Perubahan aplikasi member MyTRUST menjadi RANCH

PT Supra Boga Lestari, Tbk telah memiliki MyTRUST (TRUe STandard) sebagai program loyalty untuk pelanggan sejak tahun 2016.

Seiring dengan perjalanan baru menuju transformasi dan fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, di tahun 2023 ini Ranch Market telah tergabung pada Blibli Tiket Rewards, menyatukan program loyalitas kami untuk memberikan lebih banyak benefit kepada para pelanggan setia Ranch Market.

Bertepatan dengan ulang tahun ke-25 Ranch Market, per 19 October 2023, program keanggotaan "MyTRUST" telah berganti nama menjadi "RANCH by Blibli Tiket".

"Dengan langkah baru ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para member setia kami yang selalu mendampingi kami," jelas Maria.

Dukungan dan kepercayaan para memberlah yang telah menjadi kekuatan pendorong di balik perjalanan transformasi kami. Keanggotaan RANCH membawa berbagai peluang baru, makin banyak keuntungan, dan pengalaman yang tak terlupakan.

Karya Seni "Tabur Daur" yang memecahkan Rekor MURI : Rekor MURI lukisan terbesar dari limbah sampah daur ulang

Berakar pada konsep keterkaitan alam dan iklim, konsep karya seni “Tabur Daur” ini memiliki akar yang berasal dari banyak tradisi dan mitologi dari seluruh dunia serta selaras di bawah konsep "Bapak Langit & Ibu Bumi".

Bapak Langit dapat mewakili unsur-unsur langit, cuaca, dan hal-hal di atmosfer, sedangkan Ibu Bumi mewakili tanah, alam, dan kesuburan. Keduanya melengkapi satu sama lain dalam menjaga keseimbangan alam semesta.

Dengan mengintegrasikan konsep "Bapak Langit & Ibu Bumi" ke dalam seni daur ulang, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan melalui kegiatan daur ulang untuk masa depan yang lebih segar dan sehat

Tentang TacTic Art Group

TacTic Art Group sudah berdiri sejak tahun 2016 dan merupakan sebuah kelompok seni yang fokus pada kreativitas visual untuk mengolah sampah kantong plastik.

Berawal dari keprihatinan terhadap limbah, khususnya limbah plastik, kegiatan ini diprakarsari oleh dua orang seniman, yaitu Ayu Arista Murti dan Mutia Bunga, yang berdomisili di Yogyakarta. Hingga kini, TacTic Art Group mengkhususkan diri dalam mengubah limbah plastik menjadi karya seni melalui proses upcycling.

Tentang PT Supra Boga Lestari, Tbk

PT Supra Boga Lestari, Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ritel modern dan berdiri tahun 1997.

Di tahun 1998 perusahaan mengawali dengan membuka supermarket pertama bernama “Ranch Market” yang menyesuaikan kebutuhan pelanggan kelas atas dan menengah atas di Indonesia.

Selanjutnya berkembang dan meluncurkan 4 brand lain di bawah naungan PT Supra Boga Lestari, Tbk: Farmers Market, The Gourmet by Ranch Market, Pasarina by Ranch Market, Day2Day by Farmers Market.

Per tahun 2023 perusahaan telah mengoperasikan 20 outlet Ranch Market, 41 store Farmers Market, 2 outlet The Gourmet, 2 outlet Day2Day dan 1 outlet Pasarina yang tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia. (RO/S-4)