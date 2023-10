Pengamat: Menaikkan BI Rate, Langkah Antisipatif Jaga Rupiah Menghadapi Kenaikan Fed Rate

EKONOM Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto berpendapat sudah tepat dan taktis keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, yang menaikkan 25 bps BI rate ke level 6%.

Dia telah memperkirakan hal tersebut dengan beberapa pertimbangan. Pertama, hampir pasti bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan satu kali lagi suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 bps menjadi 5,5-5,75% untuk mempercepat capaian target penurunan inflasi 2% di AS.

"Jika BI Rate tidak naik, maka posisinya setara dengan ekspektasi FFR 5,50-5,75% (mungkin di November atau Desember nanti," kata Ryan, Kamis (19/10).

Tekanan eksternal yg kuat dan masif dari eskalasi perang di Ukraina ditambah perang antara Hamas dan Israel menyebabkan kepanikan pasar global yg mendorong pemilik modal membeli dolar AS secara masif.

Terdapat indikasi rupiah makin tertekan karena gejolak geopolitik yg meningkat tadi ditambah stance kebijakan bank-bank sentral di negara maju masih hawkish (menahan suku bunga tinggi karena inflasi belum mencapai target).

"Surplus neraca dagang juga sudah naik turun alias fluktuatif sehingga menekan posisi rupiah," kata Ryan.

Sementara itu, posisi cadangan devisa juga terpantau menurun untuk memenuhi kebutuhan impor dan kewajiban utang luar negeri pemerintah sehingga sehingga berpotensi menekan rupiah.

Tekanan dari sisi non ekonomi, yakni suhu politik yg mulai menghangat jelang pesta demokrasi di Indonesia, juga mengganggu kenyamanan pelaku pasar terhadap prospek rupiah ke depannya.

Ryan memperkirakan pekan ini dan mungkin dalam sebulan ke depan atau hingga akhir tahun tidak ada atau belum ada berita baik atau berita positif dari dalam negeri, meski outlook ekonomi Indonesia tahun 2023 dan tahun 2024 menurut dana moneter internasional (IMF) cukup stabil, yakni tumbuh 5% yoy.

"Maka, menaikkan BI rate sebesar 25 bps dari 5,75% ke 6% adalah pilihan kebijakan moneter yg tepat, terukur, preemptive dan antisipatif, setidaknya untuk bisa menahan depresiasi rupiah lebih jauh," kata Ryan. (Try/Z-7)