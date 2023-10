ExportHub.id Bahas Strategi Ekspor di Trade Expo Indonesia 2023 

TRADE Expo Indonesia 2023 siap menjadi platform istimewa bagi para pelaku bisnis dalam menjelajahi peluang serta wawasan dalam dunia perdagangan internasional. Pameran perdagangan internasional terbesar di Indonesia ini menampilkan Exclusive Hybrid Talk Show yang disajikan oleh ExportHub.id sepanjang pameran berlangsung, yakni pada 18–22 Oktober 2023.

Talk show pada hari pertama penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2023 menghadirkan Direktur AeXI, unit bisnis yang berdiri di bawah naungan ExportHub.id Divera Wicaksono yang membahas topik penting tentang 'Know How About Export Strategies'.

Divera yang meruopakan pakar perdagangan internasional dan ekspor, membagikan wawasan dan strategi komprehensif yang dapat memberdayakan bisnis dalam upaya ekspor mereka. Dalam presentasinya, ia memberikan panduan yang dapat diimplementasikan oleh para pelaku bisnis dalam menghadapi kompleksitas lanskap pasar global.

Ada beragam strategi yang dipaparkan oleh Divera, termasuk pemilihan produk untuk diekspor, klasifikasi produk, dan persyaratan hukum terkait ekspor. Hal yang tidak kalah penting adalah pentingnya kualitas produk, fotografi dan videografi produk yang efektif, dan pengemasan produk.

Selain itu, Divera menjelaskan faktor-faktor penting yang berkontribusi pada strategi ekspor yang sukses.

“Analisis pasar menjadi hal yang krusial untuk menentukan negara tujuan ekspor yang tepat. Pelajari juga persyaratan hukum ekspor, termasuk registrasi entitas bisnis, nomor identifikasi pajak, serta izin dan dokumen yang diperlukan,” jelasnya.

Di era yang semakin terhubung ini, pemahaman dan implementasi strategi ekspor yang efektif sangatlah penting. Para pelaku bisnis dapat mendapatkan wawasan dari talk show yang dipimpin oleh Divera tentang strategi ekspor yang dapat menciptakan perubahan positif bagi bisnis yang ingin memperluas cakupan mereka ke pasar internasional. Dengan mengikuti talk show ini, para pelaku bisnis berkesempatan untuk terlibat langsung dalam diskusi dan tanya-jawab interaktif.

Trade Expo Indonesia 2023 menjadi acara penting bagi para pelaku bisnis dari seluruh Indonesia yang ingin memperluas jangkauan global dan meningkatkan kualitas ekspor produk mereka. Format hybrid acara ini memungkinkan peserta untuk hadir baik secara langsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang maupun secara virtual melalui platform online, yaitu Zoom, Instagram Live, dan YouTube Live. (Z-10)