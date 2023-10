Anwa Residence Bintaro Raih Penghargaan Best Affordable Condo Development

APARTEMEN Anwa Residence at Bintaro meraih penghargaan Best Affordable Condo Development di ajang PropertyGuru Indonesa Property Awards 2023.

Penghargaan itu membuktikan pengembangan Anwa Residence memiliki kualitas terbaik dari segi bangunan, interior, lokasi hingga harga yang terjangkau bagi masyarakat khususnya kaum milenial dan generasi z.

“Saya atas nama Direktur Utama PT. Hocky Anwa Lestari yaitu Anwa Residence Apartemen at Bintaro ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para konsumen dan investor yang telah percaya membeli unit di Anwa. Tak mudah memang untuk mendapatkan kepercayaan akan hal ini, dan nyatanya kami mampu memberikan yang terbaik untuk para konsumen dan masyarakat.” kata Kelly Maria Emmanuella Andwa, Direktur Utama PT. Hocky Anwa Lestari.

Anwa Residence Apartemen Bintaro merupakan hunian vertikal dengan konsep Modern Dynamic Living, dengan lokasi strategis hanya selangkah ke stasiun, tol dan mal.

Selain itu fasilitas yang dimiliki pun begitu lengkap, mulai dari gym, infinity pool, mini waterpark, shoping arcade, spa, hingga children playground.

“Tidak hanya lokasi yang strategis saja, Anwa Residence Apartemen at Bintaro dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk para penghuni apartemen seperti gym center, spa, infinitypool, mini waterpark, podium parking, children playground, hingga hotel by Aston. Semua ini kami sediakan untuk para penghuni dan juga para masyarakat khususnya di Bintaro,” jelas Kelly.

Meskipun memiliki lokasi yang strategis dan fasilitas lengkap, Anwa Residence Apartemen Bintaro memiliki program khusus untuk para calon konsumen yang tertarik memiliki hunian idaman.

“Kami memberikan promo untuk para konsumen yang ingin memiliki hunian idamannya, untuk bisa memiliki unit di Anwa yaitu subsidi DP 5%, subsidi biaya akad, free IPL 1 tahun, dan free furnished. Jadi, bagi para milenial atau generasi Z silahkan bisa datang langsung ke Anwa Residence Apartemen Bintaro.” Tambah Kelly

Anwa Residence Apartemen at Bintaro memiliki 4 tipe unit yaitu unit studio, one bedroom, two bedroom dan juga three bedroom. Masing-masing unit memiliki luas yang berbeda, seperti unit studio memiliki luas 25,50 unit terkecil sedangkan untuk tiga tempat tidur terbesar memiliki luas 110.90. (Z-5)