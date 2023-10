PHE Sukses Raih Penghargaan Taiwan Innotech Expo

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), selaku Subholding Upstream Pertamina, membuktikan komitmennya terhadap pemenuhan kebutuhan energi yang salah satunya pengelolaan mature field dan aset.

Menjawab tantangan itu, PHE terus melakukan inovasi pengelolaan mature asset. Inovasi tersebut menjadi unggulan di panggung internasional melalui penghargaan Taiwan Innotech Expo (TIE) 2023, yang diselenggarakan pada tanggal 12-14 Oktober 2023 di Taiwan World Trade Center, Taipei.

TIE 2023 merupakan salah satu pameran inovasi terkemuka di Taiwan dan Asia. Dalam rangkaian kegiatan TIE, diikuti oleh lebih dari 600 peserta yang berasal dari 23 negara.

Pada kesempatan tersebut, PHE berhasil meraih empat penghargaan yaitu Project Collaboration Improvement (PC Prove) Suparman Regional 2 PT Pertamina EP memperoleh Gold Medal dengan judul "SUPARMAN (Seeking Undrained Potential in Mature Asset Production) Method to Increase 3,000 Barrel Oil Per Day Production and 2.3 Million Barrel Oil Proven Reserves in Krisna Field, Indonesia".

Kemudian PC Prove Machinist Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia memperoleh Silver Medal dan Korea Invention Promotion Association (KIPA) Special Award dengan judul "LOCOMOTIVE Methods - A Method of Determining Reactivation Candidate of Inactive Oil Wells";

Adapun Replication Team Improvement (RT Prove) Jambi Marebu Regional 1 PT Pertamina Hulu Rokan memperoleh Silver Medal dan National Research Council of Thailand (NRCT) Special Award dengan judul "Invention of Ultra Cyclone to Solve Pump Stuck Problem Due to Sand Ingression";

Terakhir, PC Prove EFA Regional 4 PT Pertamina EP Cepu memperoleh Bronze Medal dan NRCT Special Award dengan judul "Increasing Oil & Gas Prospective Resources using EFA Software".

Direktur SDM & Penunjang Bisnis PHE, Oto Gurnita, mengungkapkan bahwa keberhasilan PHE pada ajang TIE 2023 merupakan pengakuan eksistensi berskala internasional dan juga merupakan bukti kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri energi.

“Penghargaan ini adalah wujud apresiasi eksternal terhadap kinerja PHE dalam meningkatkan produksi serta terus berinovasi. PHE sangat menjunjung tinggi komitmen terhadap inovasi dan keunggulan serta menjadi kekuatan pendorong dalam membentuk masa depan industri energi. Penghargaan ini adalah bukti dari upaya tanpa henti PHE dalam mencapai kemajuan teknologi dan dedikasi untuk mendukung ketahanan energi nasional,” pungkas Oto. (RO/E-1)