PLN Lakukan Kerjasama Energi Baru Terbarukan dengan Tiongkok

PT PLN (Persero) menjalin kesepakatan dengan perusahaan energi Tiongkok terkait pengembangan energi baru terbarukan (EBT) pada Indonesia-China Business Forum (ICBF) di Beijing. Kesepakatan kerjasama tersebut dilakukan di sela-sela kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Tiongkok bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

PLN meneken nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan The Export-Import Bank of China, Sinosure, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, State Development & Investment Corp. Ltd, Huawei Tech Investment, dan China Energy International Group. Total nilai valuasi kerja sama, termasuk pendanaan sebesar US$54 miliar atau setara Rp848,9 triliun (kurs Rp15.720).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan kunjungannya ke Beijing untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan RRT.

"Sejumlah isu prioritas yang akan kita bahas dengan China antara lain peningkatan ekspor Indonesia dan peningkatan investasi," ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/10).

PLN dinilai mengambil peran penting dalam peningkatan investasi antara kedua negara

dalam sektor energi untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia.

PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan State Grid Corporation of China (SGCC) dan Trina Solar China dalam pengembangan smart grid sebagai backbone atau tulang punggung kelistrikan energi bersih di Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, yang juga mendampingi Presiden Jokowi menuturkan kerja sama dengan SGCC merupakan wujud kolaborasi bersama dalam mengimplementasi transisi energi.

“PLN berharap melalui kerja sama ini, SGCC dan PLN dapat saling memperkuat satu sama lain. Kita akan membangun jalur transmisi supergrid ramah lingkungan, smart grid, dan memperluas kemitraan ke depan,” ujarnya.

Nantinya, kerja sama antara PLN dan SGCC juga mencakup studi bersama dalam pemanfaatan energi terbarukan, penyimpanan tenaga listrik, integrasi jaringan listrik hingga manajemen jaringan cerdas untuk meningkatkan sistem tenaga listrik yang andal, berkualitas dan ekonomis.

Tidak hanya dengan SGCC, kerja sama PLN juga dilakukan dengan Trina Solar. Melalui anak usahanya, PLN Indonesia Power Renewables melakukan joint venture dengan Trina Solar, Sinar Mas, dan Agra Surya Energi untuk pembangunan pabrik sel dan panel surya terbesar se-Indonesia di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah.

"Bersama-sama kami telah meluncurkan joint venture manufaktur solar PV. Kami akan memperluas kapasitas dan produksi untuk memasok pasar solar PV skala besar di Indonesia," terangnya. (Z-8)