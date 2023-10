IHSG Dibuka Menguat Pagi Ini

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (17/10) pagi bergerak naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia dan global.

IHSG menguat 8,15 poin atau 0,12 persen ke posisi 6.904,44. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,23 poin atau 0,02 persen ke posisi 935,29.

"Indeks saham di Asia pagi ini menguat di dorong oleh optimisme bahwa upaya diplomasi mungkin dapat mencegah konflik antara Israel dan Hamas yang sudah memasuki hari ke-10 dari melebar menjadi konflik regional," sebut Tim Riset Phillip Sekuritas Indonesia seperti dilansir dari Antara.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan mengunjungi Israel sebagai bagian dari upaya mencegah konflik melebar. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga kembali ke Israel untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu setelah bertemu dengan para pemimpin negara-negara Arab.

Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pembicaraan melalui telepon dengan pemimpin Mesir, Suriah dan Otoritas Palestina. Pihak Kremlin melaporkan telah terbentuk pendapat yang bulat mengenai perlunya gencatan senjata.

Para pelaku pasar masih memantau perkembangan dari konflik antara Israel dan Hamas, khususnya berkaitan dengan apakah AS dapat mencegah konflik ini menyeret negara lain, terutama Iran. Perang regional dapat mengerek harga minyak menembus 100 dolar AS per barel, sehingga berpotensi memperbesar risiko resesi global.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Nikkei menguat 312,11 poin atau 0,99 persen ke 31.971,10, Indeks Hang Seng menguat 72,28 poin atau 0,41 persen ke 17.712,64, Indeks Shanghai melemah 4,29 poin atau 0,14 persen ke 3.069,52, dan indeks Straits Times menguat 8,02 poin atau 0,25 persen ke posisi 3.171,91. (Z-6)