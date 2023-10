Semarakkan Multifinance Day 2023, ACC Tawarkan Bunga Kredit Mulai dari 1%

PERUSAHAAN pembiayaan pertama Astra, Astra Credit Companies (ACC), ikut serta dalam pameran Multifinance Day 2023 yang diadakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Multifinance Day 2023 ini diadakan dari tanggal 13 Oktober hingga 15 Oktober 2023 bertempat di Palembang Indah Mall, Sumsel.

Branch Manager ACC Palembang Bhareno Ajisaputra, Branch Manager ACC Plaju Tommy Pasaribu serta Marketing Event Head Vivi Irianti dan Corporate Legal Head Maya Astria turut hadir dalam acara pembukaan Multifinance Day 2023.

"Dalam pameran Multifinance Day 2023 ini ACC menawarkan promo spektakuler, yaitu bunga kredit mulai dari 1% dan free asuransi kendaraan selama 2 tahun untuk kendaraan merek Toyota," kata Maya Astria.

ACC bekerja sama dengan Auto2000 juga menghadirkan secara langsung display mobil Toyota Rush. Pengunjung pameran dapat menikmati lounge yang tersedia di booth ACC sambil mengikuti games interaktif.

"Pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 14.25 WIB ACC juga akan memberikan literasi keuangan kepada seluruh pengunjung dengan tema pembiayaan syariah," jelas Maya.

Corporate Communication & Strategic Management Division Head Riadi Prasodjo mengatakan bahwa keikutsertaan ACC dalam pameran Multifinance Day merupakan dukungan ACC dalam meningkatkan literasi keuangan, khususnya bagi masyarakat Palembang.

“Keikutsertaan ACC dalam Multifinance Day 2023 ini adalah untuk memperkenalkan produk dan layanan ACC kepada masyarakat Palembang,” ujar Riadi.

ACC menempati booth nomor 31-32. Konsep booth ACC adalah futuristik, selaras dengan tema Multifinance Day 2023 yaitu “Maju Berkat Pembiayaan”.

Selain pameran, ACC juga ikut meramaikan Multifinance Fun Walk 2023 dengan membagikan air mineral kepada seluruh peserta. (RO/S-4)