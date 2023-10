CKB Logistics Raih Dua Penghargaan Ajang ILA 2023

PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), salah satu perusahaan logistik terintegrasi yang mengedepankan environmental, social, and governance (ESG), meraih dua kategori penghargaan pada Indonesia Logistics Award (ILA) 2023.

Kategori pertama adalah 3PL Company of The Year dan kategori kedua Warehouse Provider of The Year. ILA tahun ini kembali digelar oleh Supply Chain Indonesia (SCI) untuk memberikan apresiasi kepada sektor logistik yang berkontribusi pada perkembangan logistik nasional.

Baca juga: Hadir di Indonesia Digital MeetUp 2023, Lion Parcel Siapkan Solusi Logistik Menyeluruh

“Kami bersyukur atas penghargaan ini. Kami berkomitmen berkontribusi pada sektor logistik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kami berharap CKB Logistics terus unggul dan selalu berkontribusi terhadap perkembangan logistik nasional,” ujar Chief Executive Officer (CEO) CKB Logistics Iman Sjafei usai menerima penghargaan, Jumat (13/10).

Sebelumnya, CKB Logistics juga mendapatkan penghargaan program CSR dari Cagar Foundation. CKB Logistics berperan dalam peningkatan mutu hidup masyarakat dan lingkungan melalui program anak berkebutuhan khusus di Sekolah Rumah Autis.

Penghargaan tersebut bertepatan dengan Hari Insan Berkebutuhan Khusus (IBK’s Day) yang diselenggarakan Cagar Foundation bersama Rumah Autis. IBK’s Day dibuka Menparekraf Sandiaga Uno secara luring.

Baca juga: Pacu Bisnis Pelayaran dan Logistik, MITI Bidik Peluang yang Masih Berkembang

“Selama 26 tahun beroperasi, kami terus berkomitmen melalui berbagai program konkret untuk berkontribusi kepada negara dan masyarakat."

"CKB Logistics ikut bertanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan. Itu sebabnya kami melaksanakan program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan,” ungkap Business Director Logistics & Distribution CKB Logistics Ety Puspitasari.

Pada sektor pendidikan, lanjut dia, CKB Logistics juga berencana akan menyediakan fasilitas pendidikan untuk 270 siswa SDN Amamapare di Pulau Karaka, Mimika, Papua. Langkah ini sebagai wujud nyata CKB Logistics untuk mengurangi kesenjangan di lingkup pendidikan.

Guna mewujudkan net zero emission (NZE), CKB akan menambah penanaman pohon di Romokalisari, Surabaya, Jatim, sebanyak 3.000 bibit mangrove, sehingga total menjadi 9.000 bibit.

"Hutan mangrove berperan penting dalam upaya penganganan iklim global karena mampu menyimpan CO2 hingga lima kali lipat dibandingkan dengan hutan tropis. Pembudidayaan tanaman mangrove menjadi salah satu upaya mewujudkan target karbon netral atau NZE," pungkas Ety. (RO/S-2)