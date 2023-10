Sinar Mas Land Gelar Festival Pasar Rakyat Go Digital

USAHA mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan besar bagi roda perekonomian di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan per kuartal IV 2022, UMKM berkontribusi sebesar 61% produk domestik bruto (PDB) Indonesia sekaligus mampu menyerap 97% tenaga kerja di Tanah Air. Guna dapat terus bertahan dan berkembang, UMKM dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital.

Dengan teknologi digital, proses bisnis UMKM menjadi lebih efisien, memperluas pasar, dan akses pendanaan secara daring. Data Kementerian Koperasi dan UMKM hingga Juni 2023, sebanyak 22,8 juta UMKM di Indonesia onboarding ke ekosistem digital. Saat ini angka tersebut juga akan semakin bertambah pada 2024.

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital UMKM, Sinar Mas Land telah menginisiasi program UMKM Pasar Rakyat Go Digital sejak 2022. Kali ini, Sinar Mas Land mengadakan Festival Pasar Rakyat Go Digital di Pasar Modern BSD City pada Rabu (11/10) serta dihadiri Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang diwakili kehadirannya oleh Koko Haryono selaku Sekretaris Deputi Kementerian Koperasi, perwakilan pemerintah daerah, jajaran direksi Sinar Mas Land, mitra perbankan (financial technology), mitra e-Commerce, mitra civitas akademika, para pedagang, dan pengunjung pasar.

Baca juga: Sinar Mas Land Bersama Android VIP Gelar DroidJam Indonesia

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dalam keynote speechnya mengatakan, "Saya menyampaikan apresiasi kepada Sinar Mas Land sebagai pengembang kota mandiri BSD City yang menyelenggarakan program Festival UMKM Pasar Rakyat Go Digital sebagai bagian dari giat CSR. Tema yang diusung juga sangat relevan yaitu Accelerating Micro, Small and Medium Enterprice Enter the Digital Ecosystem mengakselerasi hadirnya UMKM dalam ekosistem digital. Saya mengapresiasi para pelaku UMKM pedagang Pasar Modern BSD City yang selama ini sudah sangat fasih dalam menggunakan transaksi digital. Tercatat di 2022 penggunaan transaksi uang elektronik yang cukup besar mencapai Rp399,6 triliun. Besar harapan saya Sinar Mas Land juga Sinar Mas Group lain terus memberikan peluang kolaborasi lebih luas bagi UMKM binaan dan mitranya."

Menanggapi itu, Managing Director President Office Sinar Mas Land Dony Martadisata mengungkapkan sejak 2022 Sinar Mas Land melakukan serangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi pedagang pasar dan pelaku UMKM di Pasar Modern BSD City dan Pasar Modern Intermoda. Pendampingan tersebut berfokus kegiatan edukasi literasi digital, edukasi financial technology, dan e-commerce untuk UMKM. Festival Pasar Rakyat Go Digital digelar untuk menggaungkan pentingnya Pasar Rakyat di berbagai daerah di Indonesia agar kian gencar mendorong dan mengakselerasi para pedagang UMKM untuk merambah dan mengoptimalisasi peluang dalam ekosistem ekonomi digital. Ia berharap acara ini dapat mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan UMKM yang inklusif.

Baca juga: Kota Deltamas Tempat Investasi Terbaik karena Integrasikan Hunian, Komersial, Industri

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dalam sambutannya menyatakan pihaknya ingin mnegucapkan terima kasih kepada Sinar Mas Land yang selalu bersinergi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga melahirkan berbagai inovasi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM di Kota Tangerang Selatan. Pelaku UMKM perlu mengenal ekosistem digital. Langkah digitalisasi, lanjut dia, diperlukan agar dapat melakukan pelayanan moden secara online. Sudah saatnya pelaku UMKM digital telah melakukan transformasi dari cara konvensional ke digital. Festival Pasar Rakyat Go Digital menjadi momentum pertumbuhan Pasar Modern BSD City sekaligus sebagai percontohan pasar rakyat go digital di Indonesia.

Festival Pasar Rakyat Go Digital juga dimeriahkan oleh serangkaian lomba seperti Video dan Photo Competition Pasar Rakyat Go Digital, pilah sampah dari lapak UMKM, menghias lapak go digital, penyerahan apresiasi untuk UMKM dengan transaksi pembayaran digital terbanyak, serta mitra program UMKM Pasar Rakyat Go Digital. Selanjutnya, acara ini juga diisi dengan Talk Show yang bertajuk Akselerasi UMKM untuk Meraup Potensi Besar Ekonomi Digital. Gelar wicara tersebut dihadiri oleh Ignesjz Kemalawarta (Advisor President Office Sinar Mas Land) dan M. Fatihi (Ketua Bidang Teknologi Usaha Kementerian Koperasi dan UMKM). Dalam acara ini juga diadakan penyerahan simbolis kepesertaan BPJS untuk UMKM Pasar Modern BSD City sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja UMKM.

Program UMKM Pasar Rakyat Go Digital telah berhasil menaikkan tingkat partisipasi digital kepada 800 UMKM atau pedagang pasar yang bernaung di Pasar Modern BSD City. Dengan adanya dorongan dari program ini, partisipasi UMKM pasar terhadap financial technology seperti penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya sebesar 34% pada awal 2022 menjadi 93% pada pertengahan 2023. Di rentang waktu yang sama, partisipasi UMKM Pasar Modern BSD City terhadap e-commerce juga meningkat dari sebelumnya sebesar 27% pada awal 2022 menjadi 54% pada pertengahan 2023. (RO/Z-2)