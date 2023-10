Sambut Wisatawan, airasia Superapp Luncurkan Layanan ‘Dine-in Vouchers’

APLIKASI perjalanan, airasia Superapp yang akan segera berganti nama menjadi ‘airasia MOVE’, mendebut layanan ‘Dine-in Vouchers’.

Kini, para pengguna dapat melakukan pra-pembelian voucher restoran favorit untuk menikmati pengalaman dine-in atau makan di tempat dengan diskon hingga 50%.

Layanan teranyar ini menggaet ribuan outlet kuliner pilihan yang tersebar di Jakarta, Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thailand), dan Singapura.

Baca juga: Inovasi Aplikasi Perjalanan, airasia Digital Umumkan Kelahiran ‘MOVE’



Adapun peluncuran layanan Dine-in Vouchers ini telah mengukuhkan komitmen airasia Superapp untuk memperkaya pengalaman perjalanan yang praktis, variatif, serta lebih terjangkau bagi setiap orang.

Hal tersebut tak lepas dari langkah optimalisasi bisnis dalam menyikapi perubahan perilaku masyarakat.

Seperti dipaparkan dalam riset Deloitte pada Maret 2023 yang bertajuk “The Future of Restaurants: The New Normal and Beyond”, faktor harga dan promo diskon kini menjadi pertimbangan utama mayoritas konsumen dalam memilih restoran.

Dalam keterangan, Kamis (12/10), Acting Country Lead airasia Superapp Indonesia, Arbi Wienandar, menuturkan, “Wisata dan kuliner merupakan dua elemen yang saling bertaut."

Baca juga: Aplikasi airasia Superapp Bagikan Inspirasi Empat Negara Bebas Visa

Oleh karena itu, hadirnya layanan Dine-in Vouchers ini semakin melengkapi ekosistem perjalanan kami dengan menunjang eksplorasi kuliner para wisatawan.

"Inisiatif ini telah mengejawantahkan secara nyata posisi kami sebagai OTA+ yang menyuguhkan penawaran terbaik. Secara berkesinambungan, kami pun berharap upaya ini dapat memperluas pasar potensial bagi mitra merchant melalui jangkauan ke segmen wisatawan,” papar Arbi.

Baca juga: Pintu Kedatangan Domestik AirAsia dan Pelita Air Pindah ke Terminal 1A Bandara Juanda

Rentetan kuliner ternama yang dapat pengguna temukan di dalam layanan Dine-in Vouchers, antara lain Ban Ban Cheese Tea, Clairmont Cakes, Denny's Diner, Es Teler 77, Popolamama, dan masih banyak lagi

Selain keuntungan diskon, pengguna Dine-in Vouchers juga akan memperoleh airasia points yang dapat ditukarkan kemudian untuk berbagai transaksi di dalam aplikasi.

Sejumlah layanan dan produk perjalanan yang tersemat di dalam airasia Superapp, antara lain pemesanan tiket pesawat dari 700 maskapai ternama, reservasi akomodasi di lebih dari 900 ribu pilihan hotel, taksi online airasia ride, dan sebagainya. (RO/S-4)