Kampanye Marketing Sukses, Great Eastern Life Indonesia Diganjar 3 Penghargaan

UNTUK kelima kalinya secara beruntun, Great Eastern Life Indonesia berhasil meraih Marketing Award 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah Marketing. Penghargaan Marketing Award 2023 telah diterima secara langsung oleh Head of Marketing Great Eastern Life Indonesia Roy Hendrata Gozalie pada Kamis (5/10).

Tahun ini, perusahaan meraih penghargaan di tiga kategori dengan predikat Excellent. Ketiga kategori tersebut, ialah The Best in Marketing Campaign untuk campaign “Reach for Great”, The Best Market Driving Company untuk produk “GREAT Prestige Protector”, dan The Best in Social Marketing melalui inisiatif sustainability “Reach for a Greater Tomorrow”.

“Sejak diluncurkan hingga saat ini, kampanye Reach for Great telah menerapkan strategi 360 derajat yang melibatkan pihak internal maupun pihak eksternal dan diwujudkan melalui berbagai aktivitas dan inisiatif program serta inovasi produk serta layanan. Melalui kampanye marketing yang terintegrasi dengan baik, diharapkan Great Eastern Life Indonesia bisa membantu Masyarakat Indonesia Jadi Hebat, Reach for Great”, ujar Head of Marketing Great Eastern Life Indonesia Roy Hendrata dalam keterangannya.

Kemudian, GREAT Prestige Protector yang dipasarkan melalui jalur distribusi bancassurance menjadi solusi pelindungan yang memberikan kepastian di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian Indonesia.

Lalu, berbagai inisiatif untuk masyarakat dan lingkungan yang telah dilakukan, Reach for a Greater Tomorrow berhasil meraih predikat Excellent untuk kategori The Best in Social Marketing.

Atas kampanye marketing yang terintegrasi dengan baik, perusahaan berhasil mencetak kinerja keuangan positif berdasarkan Laporan Keuangan 2022. Total laba bersih sebesar Rp67 miliar, tertinggi dalam sejarah perusahaan atau meningkat sebesar 124% dibandingkan tahun sebelumnya.

Total pendapatan Premi bruto sejumlah Rp3,2 triliun atau tumbuh sebesar 39% dari tahun sebelumnya. Total aset sejumlah Rp9,9 triliun atau tumbuh sebesar 22% dari tahun sebelumnya. (Z-6)