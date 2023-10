Dolar AS Menguat Akibat Perang, Menekan Rupiah

Nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (10/10) terpantau melemah 46 point di level Rp15.738 dari penutupan sebelumnya di level Rp 15.692.

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif cenderung melemah di rentang Rp15.720- Rp 15.770," kata Direktur PT.Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi, Selasa (10/10).

Adapun indeks dolar AS menguat pada hari Selasa, didukung oleh status dolar AS sebagai safe-haven seiring berlanjutnya kekerasan di Timur Tengah, namun kenaikannya terbatas setelah komentar dovish dari beberapa pejabat bank sentral AS The Fed.

Militer Israel pada Selasa pagi mengumumkan bahwa lebih dari 200 sasaran diserang semalam di Gaza ketika negara itu menanggapi serangan akhir pekan yang dilakukan oleh kelompok Palestina Hamas.

Para pedagang bersiap menghadapi konflik berkepanjangan, yang telah menewaskan lebih dari 1.500 orang, dan Israel kemungkinan akan melancarkan serangan darat pertamanya di Gaza sejak tahun 2014.

"Namun, kenaikan dolar terbatas setelah beberapa pejabat Fed mengindikasikan bahwa aksi jual obligasi baru-baru ini mungkin mengurangi kebutuhan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut," kata Ibrahim.

Ada sejumlah pejabat Fed yang akan menyampaikan pidato pada Selasa malam waktu setempat, menjelang rilis risalah pertemuan kebijakan moneter September pada hari Rabu dan kemudian data indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) AS pada hari Kamis waktu setempat.

"Angka ini diperkirakan akan menunjukkan penurunan tahunan sebesar 5,0%, penurunan dari penurunan bulan sebelumnya sebesar 2,1%, sebuah indikasi kesulitan yang dialami kawasan ini sehari setelah rilis data serupa di Jerman menambah kekhawatiran akan potensi resesi," kata Ibrahim. (Try/Z-7)