Jakarta Jadi Tempat Pembukaan Official Store Roland Pertama di Asia Tenggara

PT Suara Visual Indonesia (SVI) membuat gebrakan jelang penghujung tahun ini. Tak tanggung-tanggung, bekerja sama dengan Roland Global, SVI yang merupakan induk usaha Melodia Musik dipercaya membuka official store Roland pertama di Asia Tenggara.

Nama Melodia Musik tak lagi asing di kalangan musisi sebagai toko peralatan musik profesional dan pro audio online terlengkap di Indonesia.

Sebatas informasi, official store Roland tergolong eksklusif, karena hanya ada di kota-kota besar di Amerika Serikat (AS), London (Inggris), dan Tokyo (Jepang). Khusus Indonesia, official store Roland dipercayakan kepada SVI.

"Tentunya, sebuah kebanggaan bagi kami mendapat kepercayaan dari Roland Global untuk membuka official store pertama mereka di Indonesia," ucap CEO PT SVI Setiawan Winarto di sela pembukaan official store Roland di Jakarta, Selasa (10/10).

."Dengan adanya toko resmi ini, kami berharap bisa memudahkan pelanggan untuk melihat dan merasakan pengalaman (experience center) yang sangat imersif untuk musisi dan

masyarakat Indonesia," ucap Setiawan.

Ia menambahkan, SVI memiliki toko ritel Melodia Musik yang sangat dikenal di kalangan musisi Indonesia dan memiliki cabang di Jakarta, Yogjakarta, Surabaya, dan Bali

."Sejalan dengan visi Melodia Musik untuk menjadikan Melodia Musik store sebagai rumah kedua untuk musisi, maka Roland Jakarta store ini akan melengkapi showroom Melodia Musik di Pondok Indah ini. Apalagi, kami juga memiliki Music School of Indonesia di gedung yang sama," papar Setiawan..

Di showroom Roland tersebut, memajang semua lini produk mulai dari grand piano, drums, ampli gitar,bahkan sampai ke aksesories, dan product life style.

"Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia menjadi pangsa pasar strategis bagi Roland. Apalagi, komunitas musik Indonesia juga terus berkembang dari waktu ke waktu menjadi target pemasaran produk-produk Roland," imbuhnya.

Roland adalah merek terkenal di dunia, khususnya untuk jenis produk digital piano, keyboard, synthesizer, drum, ampli, dan efek gitar. Pun demikian denganPT SVI yang merupakan distributor terbesar di Indonesia untuk pasar pro audio, visual, dan alat musik.

Turut hadir dalam pembukaan official store Roland, CEO Roland Asia Pacific Nick Meddleton dan musisi Ahmad Dhani yang berbagi pengalaman memakai piano dan keyboard Roland.

Acara pembukaan juga dimeriahkan sejumlah musisi tanah air, seperti Saykoji, Alex Hutchings, Marissa Sutanto, Andre Dinuth, Marthin Siahaan, Kenny Gabriel, dan Jordy Waelauruw. (RO/S-4)