Hadir di Indonesia Digital MeetUp 2023, Lion Parcel Siapkan Solusi Logistik Menyeluruh

LION Parcel (PT. Lion Express), perusahaan jasa ekspedisi terkemuka di Indonesia berpartisipasi dalam agenda Indonesia Digital MeetUp 2023: Festival Wirausaha Mudah yang diselenggarakan oleh SMESCO pada 5-6 Oktober 2023 di Jakarta. Dalam agenda ini, Lion Parcel memperkenalkan ekosistem logistik menyeluruh mulai dari jasa pengiriman, layanan fulfilment, hingga platform one click check out untuk mempermudah transaksi online bagi UMKM.

Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Kwanto menjelaskan, sebagai perusahaan logistik, Lion Parcel memiliki visi tumbuh bersama para UMKM melalui penyediaan solusi logistik yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Melalui ekosistem logistik yang menyeluruh, Lion Parcel turut mendukung target pemerintah dalam mendorong 30 juta UMKM Go Digital di tahun 2024.

“Lion Parcel menghadirkan layanan logistik yang holistik secara end-to-end mulai dari bisnis utama kami sebagai penyedia jasa kirim, layanan sewa gudang atau fulfilment bernama LILO, hingga platform digital one click check out Diklik.id yang membantu UMKM mempermudah proses transaksi online. Ekosistem logistik ini merupakan komitmen Lion Parcel menjadi partner bagi pelaku usaha dalam mempermudah operasional dan mengembangkan bisnis mereka,” ujar Kenny dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (10/10).

Baca juga: Lion Parcel Catatkan 50% Peningkatan Volume Pengiriman dari Medan

Layanan pengiriman Lion Parcel saat ini didukung oleh infrastruktur dan jaringan yang luas, dengan cakupan hingga 98% area di Indonesia dan 51 negara internasional. Didukung oleh lebih dari 15.000 kurir antar, 3.000 armada, dan akses ke lebih dari 350 armada penerbangan Lion Group, Lion Parcel berkomitmen untuk dapat mendukung perluasan distribusi penjualan para seller dan UMKM tidak hanya secara domestik, namun juga internasional. Berbagai inisiatif & program khusus juga telah dihadirkan seperti Diskon 20% untuk pengiriman barang di bawah 1kg, hingga jaminan tepat waktu PASTI “Paket Telat Sehari Ongkir Diganti” untuk kenyamanan ekstra dalam pengiriman.

Di samping menyediakan jasa pengiriman sebagai core business perusahaan, Lion Parcel menghadirkan layanan fulfilment bernama LILO sebagai solusi bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang membutuhkan fasilitas pergudangan. Tidak hanya menyediakan area penyimpanan barang, LILO juga menawarkan layanan Warehouse Management System (WMS) dan Order Management System (OMS) untuk membantu pelaku usaha mengelola bisnisnya, mulai dari monitoring stok barang, memproses pesanan, sampai pengiriman kepada pelanggan.

Baca juga: Kolaborasi Lion Parcel-Pos Indonesia Dukung Percepatan Layanan Pengiriman

Sejak diluncurkan pada 2022 lalu, LILO mendapat respon positif dari para pelaku usaha. Saat ini LILO telah mendukung perusahaan-perusahaan dari berbagai industri seperti fesyen, FMCG, beauty and skincare, dan lain-lain. Bagi para UMKM, LILO memberikan berbagai fasilitas seperti gratis pick up barang, monitoring pengiriman dan stok barang secara online, 24 jam customer service, tersedia sistem COD, serta jaminan asuransi.

Sebagai dukungan terhadap digitalisasi UMKM, dalam agenda Indonesia Digital MeetUp 2023 ini Lion Parcel meluncurkan platform one click check out bernama Diklik.id yang dapat diakses secara gratis oleh para pelaku usaha khususnya social commerce. Diklik.id mempermudah dan mempercepat transaksi online dengan tautan produk untuk proses check out. Platform ini memungkinkan seller lebih produktif tanpa harus memproses order secara satu per satu dari masing-masing pelanggan.

“Diklik.id saat ini telah menjadi platform terintegrasi yang mudah dan praktis bagi para seller. Seller tidak perlu lagi melakukan transaksi secara manual. Hanya dengan satu link, proses transaksi secara otomatis terhubung dengan ongkos kirim dan metode pembayaran. Baik Diklik.id maupun LILO kami hadirkan sebagai dukungan Lion Parcel terhadap para seller agar meningkatkan efisiensi proses bisnis,” jelas Kenny.

Solusi logistik menyeluruh yang dihadirkan Lion Parcel juga merupakan realisasi komitmen perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jasa pengiriman UMKM yang meningkat. Terbukti volume pengiriman Lion Parcel meningkat hingga 20% sepanjang semester 1/2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kontribusi dari para pelaku usaha dan UMKM yang cukup signifikan.

Chief Sales Officer Lion Parcel Arif Wibowo menambahkan, hadirnya Lion Parcel dalam gelaran Indonesia Digital MeetUp 2023 merupakan upaya Lion Parcel memberikan added value bagi para pelanggan. Sebagai perusahaan yang melayani berbagai segmen bisnis, termasuk B2B dan UMKM, Lion Parcel mempelajari kebutuhan market sehingga layanan yang dihadirkan relevan dan menjawab kebutuhan para pelaku usaha.

“Khusus di acara Indonesia Digital MeetUp 2023 ini, Lion Parcel membawa ekosistem logistik sebagai solusi kemudahan distribusi produk bagi para pelaku usaha dan UMKM. Tentunya, spesial di acara ini juga kami memberikan promo dan insentif yang menarik,” papar Arif.

Dalam agenda Indonesia Digital MeetUp 2023: Festival Wirausaha Mudah, Lion Parcel memberikan beragam penawaran menarik dari seluruh ekosistem logistiknya untuk menjawab kebutuhan para UMKM. Mulai dari harga spesial pengiriman dan fulfilment, hingga gratis penjemputan dan penyimpanan barang di LILO. Tidak ketinggalan cashback ongkos kirim bagi pengguna Diklik.id, dan masih banyak lagi yang pastinya bisa mendukung para seller dan UMKM agar lebih cuan.

“Dengan adanya ekosistem yang holistik, pelaku usaha khususnya UMKM bisa fokus pada pengembangan bisnis dan produk, sementara manajemen stok barang, proses order, hingga distribusi menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai enabler yang dapat membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, Lion Parcel siap menjadi partner terbaik UMKM dari sisi logistik,” tutup Arif. (RO/Z-10)