KCIC: 15 Ribu Warga Jajal Kereta Cepat Tanpa Berbayar

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator Kereta Cepat Whoosh mengungkapkan, sebanyak 15 ribu warga telah menjajal moda transportasi terbaru itu secara gratis selama tahapan Whoosh Experience Program, 3-9 Oktober 2023.

Whoosh Experience Program tahap pertama berlangsung sejak 3-7 Oktober 2023, lalu dilanjutkan ke tahap kedua untuk periode 8-10 Oktober 2023.

"Dari 15 ribu masyarakat tersebut ada yang mendaftar secara online dan mayoritas dialokasikan untuk warga yang ada di sekitar jalur rel kereta, buruh, dan yayasan yatim dhuafa," ujar Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa di Stasiun Tegalluar, Bandung, Senin (9/10).

Pada Whoosh Experience Program kali ini terdapat delapan perjalanan Whoosh setiap harinya yang dapat dipilih oleh penumpang melalui website KCIC yakni dari Stasiun Halim-Padalarang, Halim-Tegalluar, Padalarang-Halim, dan Tegalluar-Halim.

Seluruh masyarakat yang telah mendaftar melalui jalur online diimbau untuk datang lebih awal karena pintu masuk atau boarding gate akan ditutup 5 menit sebelum keberangkatan.

Media Indonesia berkesempatan menjajal kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu di kelas ekonomi premium. Keberangkatan kereta dari Stasiun Halim, Jakarta, menuju Stasiun Tegalluar, Bandung pukul 15.35 WIB. Benar saja, kereta cepat tersebut berangkat tepat waktu. Bahkan semenit sebelum keberangkatan, proyek sepur kilat itu telah melaju.

Pada lima menit awal, Kereta Whoosh berada dikecepatan 122 kilometer (km) per jam, lalu kemudian tancap gas di kecepatan 213 km per jam, hingga dikecepatan maksimal operasi 350 km per jam. Terasa minim guncangan selama berada di dalam kereta.

Di dalam gerbong tiga, kursi-kursi telah terisi penuh dengan penumpang. Terlihat beberapa warga berdiri nyaman sambil mengambil foto pemandangan alam dari dalam kereta.

Dalam satu rangkaian kereta (trainset) cepat relasi Jakarta-Bandung terdiri dari delapan kereta dengan panjang 208 meter yang memiliki tiga kelas pelayanan yaitu first class di gerbong kereta 1 dan 8, business class di gerbong kereta 7, dan sisanya adalah premium ekonomi.

"Kelas-kelas ini tentunya nanti akan ada perbedaan harga tiket. Kami pastikan semua yang menaiki kereta cepat, baik itu kelas ekonomi, bisnis dan first class, akan mendapatkan kenyamanan yang sama," pungkas Eva.

Untuk kelas ekonomi premium akan dipatok harga sebesar Rp250 ribu hingga Rp350 ribu. Selama masa Whoosh Experience Program calon penumpang masih tidak akan dikenakan biaya. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan masyarakat terhadap layanan Kereta Cepat Whoosh. (Z-5)