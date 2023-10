Super Depo Buka Toko Super Pertama, Dimana?

PT Super Depo Bangunan Indonesia secara resmi membuka Toko Super Depo Bangunan pertamanya di Jalan Raya Cikuda Wanaherang No. 8B, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Kamis (5/10) lalu. Supermarket bahan bangunan dari Super Depo ini diharapkan menjadi one stop shopping bagi masyarakat Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Bogor yang ingin melengkapi semua kebutuhan dan perlengkapan rumah.



Super Depo membangun supermarket bahan bangunan tersebut di atas lahan bangunan seluas hampir 8.000 meter persegi, dengan luas area penjualan 3.000 meter persegi, dan menjual lebih dari 20.000 produk kategori.



“Kami mengusung slogan ‘Super Lengkap, Super Hemat, Super Depo’ untuk toko terbaru ini. Kami berharap took ini dapat melengkapi semua kebutuhan dan perlengkapan rumah masyararakat,” ujar Direktur PT Super Depo Bangunan Indonesia, Anna Lestari Widjaja, dalam keterangan resminya, Sabtu (10/7).

Anna menambahkan, Super Depo di Cikuda ini bisa memenuhi kebutuhan berbelanja bahan bangunan dan perlengkapan rumah melalui produk dari setiap kategori dengan harga yang terjangkau, seperti; Granite Tile dan keramik, SPC, karpet, cat dan kelengkapannya, serta kunci dan door handle. Selain itu juga ada perlengkapan dapur seperti sanitari, sink dapur, water heater, material bangunan, lampu hias dan bohlam, peralatan perkakas tools, peralatan listrik, kompor, serta perlengkapan kebutuhan rumah tangga lainnya.



“Para pengunjung akan dimanjakan dengan desain bangunan modern dan penyusunan barang yang menarik, sehingga memudahkan memilih beragam keperluan renovasi rumah, dari keramik hingga atap, serta kebutuhan bangunan indoor dan outdoor,” jelas Anna.

Selain, perlengkapan bangunan dan rumah tangga, Super Depo di Cikuda juga menyediakan tenant kuliner seperti kafe 68 dan restoran Tatar Sunda untuk pengunjung bersantai dan berwisata kuliner dengan view sungai Cileungsi, menikmati makan, dan minuman setelah berbelanja.



Superdepo juga menyediakan promo khusus grand opening pada 05 Oktober-12 November 2023, tanpa diundi berupa paket umroh, paket liburan ke Bali, Motor, Iphone 14, dan masih banyak lagi. “Super Depo Cikuda berkomitmen untuk memberikan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau dan service yang terbaik kepada seluruh pelanggan kami,” tandas Anna. (Z-10)