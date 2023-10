Andal Kelola SDM, Pos Indonesia Dapat Anugerah

DENGAN jaringan sangat besar dari Sabang hingga Merauke serta seluruh dunia, manajemen Pos Indonesia harus mengelola human capital atau sumber daya manusia (SDM) dengan baik. BUMN logistik itu terus berkomitmen mengimplementasikan human capital dengan sebaik-baiknya. Karena dengan implementasi human capital tersebut, bisnis Pos Indonesia semakin meningkat.

Karena itu, Pos Indonesia meraih delapan penghargaan dalam ajang bergengsi Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHCBA) 2023 yang diselenggarakan oleh BusinessUpdate.id. Puncak penganugerahan Indonesia Human Capital Brilliance Awards 2023 digelar di Grand Ballroom Hotel Aryaduta di Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Dalam ajang itu, Pos Indonesia memborong penghargaan dengan kategori Most Brilliant Vision and Mission of The Year 2023, Most Brilliant Strategic Alignment 2023, Most Brilliant Leadership Quality 2023, Most Brilliant Company Agility 2023, Most Brilliant Strategic Communication 2023, Most Brilliant Human Capital of Year yang diraih Tonggo Marbun selaku Direktur Human Capital Pos Indonesia, CEO of Year 2023 for Brilliant Human Capital yang diraih Faizal Rochmad Djoemadi selaku Direktur Utama Pos Indonesia, serta kategori tertinggi dalam ajang ini, Most Brilliant Overall Pillar of Human Capital Drivers 2023.

Sebagai informasi, pandemi covid-19 mengubah lanskap bisnis di seluruh dunia. Karena belum pernah terjadi sebelumnya, diperlukan human capital yang andal untuk menangani persoalan tersebut. Itu berarti tantangan dan peluang yang hadir juga semakin besar.

"Kegiatan kami awali dengan melakukan penjaringan calon finalis berdasarkan data-data sekunder baik berupa laporan keuangan perusahaan ataupun data-data pendukung lain yang beredar di media massa dan media sosial milik perusahaan. Dari sekitar 100 perusahaan, terjaring 25 finalis yang kami undang untuk menghadiri proses penjurian," kata Sifa Rickewine, Ketua Penyelenggara IHCBA 2023. Terdapat 12 kategori penghargaan dalam IHCBA tahun ini. (RO/Z-2)