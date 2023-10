Ini Lima Faktor yang Perlu Diperhatikan Pengembang saat Bangun Hunian Eksklusif

HUNIAN eksklusif sering kali menjadi representasi kemewahan, keindahan, dan gaya hidup yang penuh kenyamanan. Namun, ada faktor-faktor esensial yang berperan dalam menciptakan pengalaman tinggal di hunian eksklusif ini.

Menurut Prasetijo Tanumihardja, Pengembang Properti Grand Wisata, ada lima faktor yang membuat hunian eksklusif dan harus dimiliki oleh pengembang. Pertama adalah akses dan lokasi, kedua produk, ketiga infrastruktur, keempat landscape yang baik dan yang ke lima adalah keamanan.

“Lima faktor itu harus dikemas menjadi satu pola yang terintegrasi sehingga hal ini menjadi sesuatu yang diingini oleh konsumen untuk mencari rumah,” kata Prasetijo

Salah satu faktor penting di balik pembangunan hunian eksklusif adalah produk, menurut Prasetijo setiap pengembang harus bisa membuat produk hunian yang memiliki desain yang baik dan menggunakan bahan material yang berkualitas.

“Kita harus menjamin kepada customer bahwa kita menggunakan material baik, disitulah peran kita menjadi developer untuk menjaga dan memberikan kualitas yang terbaik untuk customer,” jelas Prasetijo.

Karena ingin menjamin kualitas terbaik, makanya tak heran Grand Wisata menggunakan mortar instan Demix sebagai salah satu bahan material untuk pembangunan unit rumah di sana. Menurut Prasetijo, alasan dipilihnya Demix sebagai bahan material pembangunan rumah karena produk ini memiliki kualitas yang sangat baik.

“Kita punya standar dimana setiap unit rumah yang dibangun tidak boleh bocor. Dan masalah kebocoran ini biasa diatasi dengan Demix karena produk ini memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap cuaca,” kata Prasetijo.

Selain itu, lanjut Prasetijo, produk-produk Demix selalu mengedepankan customer satisfaction dengan memberikan after sales dan supervisi yang baik kepada konsumen.

Grand Wisata sendiri merupakan kota mandiri yang dikembangkan oleh pengembang ternama Sinarmas Land. Proyek ini menyediakan produk hunian serta beragam fasilitas commercial terlengkap dan menjadi lokomotif properti di timur Jakarta.

“Grand Wisata dibangun di atas lahan seluas 1100 hektar, proyek ini fokus untuk membangun residential dan commercial serta dipersiapkan sebagai The Next New City di Timur Jakarta seperti BSD City di Barat Jakarta,” ujar Prasetijo di sela-sela acara Demix Talks.

Demix Talks adalah sebuah program berbincang edukatif yang menampilkan narasumber developer properti, arsitek, desainer, kontraktor hingga bisnis partner yang nantinya akan mengulas seputar pembangunan berkualitas dari segi konstruksi hingga keindahan arsitektur. Program ini akan tampil secara rutin di channel Youtube Demix. (Z-5)