Makin Pede jadi The Best Mortgage Bank , BTN Raih Dua Penghargaan dari The Asian Business Review

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meraih dua penghargaan dari The Asian Business Review dalam ajang The Asian Experience Awards 2023 pada Kamis, 5 Oktober 2023 di Singapura.

Dua penghargaan itu dalam kategori Indonesia Service Experience of the Year dan Indonesia Partner Experience of the Year.

Direktur Institutional Banking Bank BTN Hakim Putratama menuturkan, Bank BTN sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh The Asian Business Review dalam ajang The Asian Experience Awards 2023. Penghargaan ini membuktikan upaya Bank BTN dalam meningkatkan kinerja dan proses bisnis telah diakui oleh lembaga internasional.

“Kami sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan ini. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh BTNers dan menjadi penyemangat bagi Bank BTN untuk bisa memberikan kinerja lebih baik lagi,” ujar Hakim usai menerima penghargaan The Asian Experience Awards 2023 di Singapura, Kamis (5/10).

The Asian Business Review mengganjar Bank BTN dengan penghargaan Indonesia Service Experience of the Year dikarenakan berhasil melakukan transformasi pada layanan kredit. Sedangkan penghargaan Indonesia Partner Experience of the Year diberikan kepada Bank BTN dikarenakan perseroan berhasil melakukan transformasi yang memudahkan nasabah bertransaksi melalui pendekatan ekosistem perumahan atau digital mortgage ecosystem.

Hakim menjelaskan, dua penghargaan dari The Asian Business Review ini menambah kepercayaan diri perseroan dalam mewujudkan visi menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia pada tahun 2025.

“Berbagai penghargaan internasional yang Bank BTN raih menandakan transformasi yang kami lakukan sudah on the track. Prestasi ini juga untuk mendukung implementasi terwujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia pada tahun 2025,” katanya.

Menurut Hakim, Bank BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan terus melakukan transformasi untuk mendorong peningkatan kinerja. Dalam sisi layanan pembiayaan atau penyaluran kredit, Bank BTN telah melakukan transformasi dengan melakukan sentralisasi proses kredit konsumer dan komersial.

“Sentralisasi Proses Kredit Konsumer kami lakukan dengan membentuk 10 Regional Loan Processing Center (RLPC) dan Sentralisasi Proses Kredit Komersial kami lakukan dengan membentuk 6 Commercial Banking Center (CBC),” katanya.

Sedangkan dalam sisi layanan wholesale dan retail funding, lanjut Hakim, Bank BTN memiliki kemampuan untuk membantu transaksi dari nasabahnya yang berkaitan dengan ekosistem perumahan.

“Tahun 2023 BTN mulai melakukan akuisisi dengan melakukan pendekatan ekosistem perumahan seperti industri healthcare dan education. Sampai dengan Agustus 2023 Bank BTN berhasil meningkatkan fee based income wholesale banking lebih dari 283% dengan menerapkan pendekatan ekosistem perumahan,” jelasnya.

Menurut Hakim, Bank BTN dengan bisnis utamanya pembiayaan perumahan mampu bertransformasi dalam dua tahun terakhir menjadi bank transaksional sehingga debitur yang terkait dengan ekosistem perumahan dapat lebih nyaman menggunakan Bank BTN dalam bertransaksi.

“Terbukti dengan peningkatan Number of Account dan Fee Based Income. Dengan bertransaksi di Bank BTN maka mitigasi resiko terhadap penggunaan dana kredit dapat lebih terjaga,” pungkasnya. (RO/E-1)