PPA Raih Penghargaan Internasional Bidang Keselamatan dari World Safety Organization

Pengakuan internasional bidang keselamatan diraih PT Putra Perkasa Abadi (PPA) dari World Safety Organization (WSO).

Penyerahan penghargaan diserahkan kepada PPA di sela ajang 35th International Safety & Health Symposium yang berlangsung 2-4 Oktober 2023 di Odessa, Texas, Amerika Serikat.

Acara ini dihadiri antara lain Direktur HCGA PPA R. Teguh Sapto Subroto, Presiden Direktur Umum WSO Alfredo A. De La Rosa, Jr., WSO Chief Executive Officer Perry L. Ballard, dan WSO UN Ambassador Jerry F. Cammarata.

WSO merupakan non governmental organization (NGO) internasional yang berdiri pada tahun 1975 dan bergabung dalam United Nation Economic & Social Council (ECOSOC) sejak 1987. Selain berkantor pusat di Amerika Serikat, WSO juga memiliki kantor perwakilan di 21 negara di seluruh dunia.

Simposium tahun ini mengambil tema The Importance of Safety in ESG serta digelar guna memperluas kolaborasi dan kesempatan membangun jejaring di antara berbagai sektor dalam hal safety. Kemudian ajang ini juga dihelat untuk membangun dan menguatkan skill, pengetahuan profesional, serta meningkatkan kesadaran atas nilai dan dampak dari “Making Safety a Way of Life… Worldwide”.

PPA mendapatkan penghargaan dalam kategori Concerned Company/Corporation Award karena dinilai excellent dalam implementasi safety program, memiliki safety track record yang baik hingga program pengembangan masyarakat dan lingkungan.

Penghargaan untuk PPA diterima langsung Direktur HCGA PPA R. Teguh Sapto Subroto yang menyatakan apresiasi atas penghargaan ini.

“Penghargaan ini merupakan bukti dari komitmen kami melaksanakan kegiatan pertambangan dengan kaidah teknis yang baik dan berkelanjutan guna meninggalkan jejak alam seminimal mungkin dan menciptakan lingkungan kerja sehat dan aman bagi karyawan dan masyarakat. Tak hanya itu PPA juga berkomitmen terus peduli terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat,” ungkap Teguh setelah mendapatkan penghargaan.

Raihan level internasional ini menggenapkan raihan penghargaan yang diberikan WSO Indonesia kepada PPA sebelumnya. Pada Februari 2023, PPA mendapatkan penghargaan dari WSO Indonesia Safety Culture Awards (WISCA) 2023 pada kategori Concerned CEO Awards untuk CEO PPA Christianto Setyo.

Masih dalam ajang yang sama, PPA juga meraih Penghargaan Concerned OSH Mining dan Penghargaan Gold Bintang 4 dalam Kategori Penghargaan Who Has Implemented Safety Culture Program within Their Organization. Raihan penghargaan tersebut direngkuh PPA karena dinilai menjaga komitmen untuk menjalankan dan menjadikan K3 sebagai budaya perusahaan.

Beberapa waktu sebelumnya yakni pada 2022, ERT PPA juga mendapatkan penghargaan Firefighter Award dari World Safety Organization.

PPA berkomitmen terus mengupayakan penerapan K3 di setiap lokasi operasional untuk membangun lingkungan kerja aman dan sehat. Kemudian juga terus melakukan inovasi pada program-program ESG yang dilakukan perusahaan untuk kelestarian lingkungan hidup dan sosial di sekitar lokasi operasional. (RO/E-1)