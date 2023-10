Belanja Online, Ibu Milenial Suka Beri Reviu, Rating, Rekomendasi

DI ranah digital, produk-produk di kategori ibu dan anak menjadi produk yang laris manis. Salah satu penyebabnya yaitu semakin banyak ibu-ibu muda dari kalangan milenial yang saat ini terbiasa berbelanja melalui marketplace.

Menariknya, mereka sebagai generasi yang digital minded tak hanya berbelanja secara online, tetapi juga tak sungkan untuk mereviu, memberikan rating, bahkan merekomendasikan produk yang mereka beli. Perilaku tersebut tentu saja memberikan keuntungan bagi merek tertentu sebagai brand pilihan konsumen.

CEO Infobrand.id Susilowati Ningsih mengatakan diperlukan membaca dengan cermat jejak digital yang ditinggalkan oleh para konsumen serta strategi ciamik meramu data yang didapatkan oleh pelaku brand melalui official store. Keberhasilan pelaku brand dalam mengolah data dan memanfaatkannya sebagai keunggulan akan membuatnya sebagai brand pilihan konsumen.

Karena itu, untuk mengapresiasi brand-brand yang berhasil menjadi brand pilihan konsumen di kategori ibu dan anak, Infobrand.id bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia menghadirkan penghargaan Brand Choice Award 2023 sebagai pengakuan bergengsi yang diberikan kepada brand-brand nasional dan internasional di kategori ibu dan anak yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan dinilai berhasil menjadi brand pilihan konsumen.

"Melalui penghargaan ini, saya berharap akan semakin mengukuhkan posisi brand-brand sebagai brand-brand yang memang menjadi pilihan konsumen serta mampu menambah brand awareness, sehingga menjadi brand yang recommended," ujar Susilowati Ningsih, dalam virtual award ceremony Brand Choice Award 2023 yang digelar Selasa (3/10/2023).

CEO Tras N Co Indonesia Tri Raharjo menjelaskan peraih penghargaan Brand Choice Award 2023 ditentukan berdasarkan riset Brand Choice Index 2023 yang dilakukan pada Mei-Juli 2023 terhadap 125 kategori produk ibu dan anak, dengan lebih dari 1.000 brand teriset. Brand Choice Award For Mom & Kids 2023 diberikan berdasarkan hasil riset dan penilaian dengan pendekatan metode desk research dengan mengacu pada tiga parameter penilaian, yaitu Digital Brand Awareness Aspect yakni mengukur banyak ulasan brand di halaman internet dan banyak brand dicari oleh pengguna internet di mesin pencari, Brand Choice Aspect yakni mengukur banyak transaksi penjualan produk melalui official store di dua marketplace teratas, dan Social Media Aspect yakni mengukur aktivitas brand serta engagement antara brand dengan pengikutnya, di tiga media sosial, Facebook, Instagram, dan YouTube.

Brand-brand peraih penghargaan Brand Choice Award for Mom & Kids 2023 di antaranya Heavenly Blush untuk kategori yoghurt, Little Dimple (food container MPASI), IQ Angel (mainan bayi), Mama Bear (pelancar ASI), Prenagen (susu ibu hamil dan menyusui), Morinaga Chil-Kid (susu formula 1-3 tahun), Morinaga Specialties (susu formula soya), dan beberapa brand lain. (RO/Z-2)