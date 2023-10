Upaya J Trust Bank Kurangi Limbah Tekstil di Laut

MENGANGKAT tema Better Me for a Better Ocean, J Trust Bank menampilkan komitmennya untuk berkontribusi dalam pencapaian sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini khususnya terkait nomor 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, nomor 14 Kehidupan Bawah Laut, dan nomor 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sejak 2021, J Trust Bank bekerja sama dengan Suku Dinas Ketenagakerjaan, Energi, dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan memfasilitasi pelatihan pengelolaan limbah tekstil bagi puluhan perempuan penjahit rumahan. Pada 2023 diadakan pelatihan intensif up-cycling produk dengan menggandeng Setali Indonesia sebagai upaya mengurangi sisa produksi berupa limbah tekstil berakhir di laut.

Direktur Utama J Trust Bank Ritsuo Fukadai menyampaikan sebagai bagian dari pelaku usaha global, pihaknya menyadari dampak negatif pada lingkungan yang dihasilkan dari berkembangnya industri fesyen di Indonesia. Merespons permasalahan limbah tekstil yang menjadi polutan nomor dua di laut, J Trust Bank menginisiasi langkah sederhana melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam menghasilkan produk up-cycling dari limbah tekstil. "Ini sekaligus melakukan edukasi kepada individu dan masyarakat mengenai pentingnya konsumsi fesyen yang bertanggung jawab," ujar Ritsuo dalam keterangan tertulis, Senin (2/10/2023).

Untuk itu, J Trust Bank menjadi satu peserta mewakili kelompok pelaku usaha/perusahaan Jepang yang ada di Indonesia pada acara ASEAN-Japan Fair yang berlangsung di Plaza Senayan mulai 29 September hingga 1 Oktober 2023. Tsunezuka Itsumi selaku perwakilan Mission of Japan to ASEAN menyampaikan bahwa keikutsertaan J Trust Bank pada ASEAN-Japan Fair memberikan pengaruh positif pada keseluruhan acara.

Menurutnya, J Trust Bank mampu mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan limbah, khususnya tekstil demi kelestarian laut. Ini mampu menarik perhatian pengunjung melalui aktivasi tukar baju layak pakai dengan produk up-cycling dengan dekorasi yang menarik yang semua menggunakan limbah tekstil. (Z-2)