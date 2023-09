Dukung Pembangun IT PLN, PLN EPI Siapkan Infrastruktur Sulap Jadi Showcase Bangunan Rendah Karbon

PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mendukung pembangunan infrastruktur IT PLN.

Lobby utama, taman kaca, atom carbon, dan Fibonacci menjadi beberapa hal yang di fokuskan oleh PLN EPI dalam pembangunan tersebut.

Direktur utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara, menyatakan kesiapan PLN EPI dalam membantuk pembangunan infrastruktur di IT PLN.

“IT PLN termasuk juga didalam PLN Group, maka dari itu perlunya bahu membahu untuk saling berkembang. Terlebih lagi kita berfokus pada lobby utama yang memang kita akan rancang sebaik dan semenarik mungkin,” kata Iwan.

Lobby utama IT PLN direncanakan akan menggunakan warna korporat PLN yaitu hijau kebiruan. Seluruh fasad lobby utama IT PLN juga akan dilukis mural bercorak tembaga yang sedang dalam proses berkarat, dengan desain estetika yang dimaksudkan agar seluruh civitas akademi IT PLN bangga dengan kampus tersebut.

“Kita akan siapkan sebaik mungkin, dan akan kita dukung terus pembangunan infrastruktur di IT PLN. Tentu saja dengan harapan, nantinya IT PLN dapat menciptakan para pemimpin terbaiknya di masa yang akan datang,” sambung Iwan.

Iwan juga menambahkan, nantinya akan ada wakil dari kehadiran PLN EPI di IT PLN yaitu artefak gambar atom dengan tiga bidang edar.

“Gambar tersebut adalah ilustrasi visual atom carbon, yang merupakan unsur paling esensial dari energi fosil yang di produksi PLN EPI. Selain tampil di IT PLN, gambar tersebut juga banyak tampil di artefak PLN EPI nantinya,” tutur Iwan. (RO/E-1)