Gerai Premium Terbesar Sleep & Co Hadir di IDD PIK 2

TIDUR berkualitas merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat. Untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, ada sejumlah faktor perlu diperhatikan, antara lain kasur atau matras dan bantal yang kita pakai.

Idealnya, matras dan bantal tersebut sesuai dengan anatomi tubuh dan kebiasaan kita saat tidur. Setiap orang memiliki bentuk tubuh dan kebutuhan yang berbeda untuk mendapatkan tidur nyenyak yang optimal.

Untuk membantu masyarakat mendapatkan matras, bantal, dan perlengkapan tidur yang sesuai dengan kebutuhan, sejak 2018 Sleep & Co hadir di Indonesia, memberikan pelayanan yang paripurna, termasuk memberikan informasi pada konsumen yang belum mengerti matras apa yang dibutuhkan, sampai layanan purna penjualan.

Yang menggembirakan, Sleep & Co yang dikenal dengan konsep One Stop Sleep Experience Boutique kini secara resmi menghadirkan butik premium terbesar dan pertamanya di luar pusat berbelanja (mal).

Lokasinya ada di Indonesia Design District (IDD), Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang. IDD merupakan konsep baru karya kolaborasi Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group.

IDD berfokus sebagai pusat kreatif semi-outdoor home living yang akan menjadi pusat home and living terbesar dan terlengkap di Indonesia.

“Bergabungnya Sleep & Co, ke dalam IDD membuat kami sangat bangga bisa mendirikan butik pertama dan terbesar di luar mal," kata ujar President Director PT. Duta Abadi Primantara, Anthony Setiawan, pada peresmian Sleep & Co. Boutique, Rabu (27/9). PT. Duta Abadi Primantara merupakan pemilik Sleep & Co.

"Lokasinya strategis, sangat potensial untuk menjangkau market Sleep & Co. di area Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya," jelasnya.

"IDD sendiri menawarkan konsep yang berbeda dan belum pernah ada bagi industri furniture yang kami rasa akan mengubah paradigma konsumen bahwa belanja kebutuhan furniture bisa ditemui secara lengkap di tempat yang nyaman dan bagus,” jelas Anthony.

Sleep & Co. Boutique yang memiliki luasan 1.400 meter persegi ini dibangun dengan sentuhan warna elegan berkonsepkan modern shopping experience yang unik dan berciri khas ala Sleep & Co.

Sebagai butik matras yang menawarkan end-to-end service kepada konsumen, Sleep & Co. Boutique menyediakan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan memuaskan dengan koleksi matras kelas dunia yang paling lengkap dan terbaik dibanding dengan toko penyedia matras lainnya.

"Mulai dari matras yang ditujukan untuk market premium, yang membutuhkan matras berkualitas dan eksklusif dengan spesifikasi dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan pengguna," jelas Anthony.

Aireloom dan King Koil, matras kesehatan dari brand Tempur dengan material visko-elastis, peredam tekanan, dan sensitif terhadap suhu yang dapat mengikuti kontur tubuh.

Selain itu, ada pilihan matras berdesain stylish yang sesuai dengan gaya hidup konsumen dari brand Serta, juga Florence.

Tak hanya itu, ada juga brand kursi pijat berkualitas dunia, yaitu Ogawa. Sleep & Co. juga memiliki brand Bedgear, Stressless, dan Norwegian Comfort. Sampai saat ini, merek-merek tersebut telah meraih kepercayaan masyarakat sebagai produk top of mind. (RO/S-4)