Simak, 5 Tips Belanja Online Hemat Sehabis Gajian

HEMAT saat belanja online rupanya butuh strategi. Sebuah laporan mencatat sekitar 80% konsumen digital akan mempertahankan bahkan meningkatkan penggunaan layanan digital pada tahun 2023, apagi sehabis tanggal gajian.

Sejalan dengan hal tersebut, Tokopedia pun membagikan tips berbelanja online lebih hemat tanpa membuat kantong kering saat tanggal gajian.

“Ada lebih dari 1,8 miliar produk terdaftar di Tokopedia yang bisa dijangkau oleh masyarakat di 99% kecamatan di Indonesia. Tokopedia terus berupaya menyediakan berbagai kampanye dan fitur yang sesuai untuk membuat pengalaman belanja online masyarakat makin menarik dan efisien, termasuk saat momen gajian,” ungkap Kepala Divisi Corporate Affairs Tokopedia, Rizky Juanita Azuz.

Tips belanja online hemat usai gajian

1. Teliti sebelum check-out, bandingkan dulu harga produk

Ada banyak kemudahan yang bisa didapatkan masyarakat ketika berbelanja secara online, mulai dari membandingkan jenis produk, membaca ulasan dan tingkat kepuasan pembeli yang tertera di halaman ulasan produk. Membandingkan harga produk sangat penting agar pembeli bisa mendapatkan harga yang paling sesuai dengan keinginan.

“Cari tahu lokasi toko dan besaran ongkos kirim yang dikenakan. Masyarakat bisa membuat belanja online makin hemat bahkan bisa mendapatkan bebas ongkir se-Indonesia dengan berbelanja produk berlogo Dilayani Tokopedia,” jelas Rizky.

2. Gunakan layanan dan paket langganan untuk dapatkan bebas ongkir lebih banyak

Tokopedia punya sederet fitur dan promo yang bisa bikin belanja online makin hemat, seperti flash sale, bebas ongkir dan masih banyak lagi. Bahkan banyak penjual yang memberikan penawaran paket bundling produk sehingga pembeli bisa berbelanja lebih banyak dengan harga lebih hemat.

“Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan dan paket berlangganan PLUS (sebelumnya PLUS by GoTo) dengan biaya yang terjangkau, dimana masyarakat bisa mengakses ratusan juta produk berlogo ‘PLUS’ di Tokopedia dengan bebas ongkir dan waktu pengiriman yang lebih cepat. PLUS juga menawarkan sederet benefit lainnya, seperti layanan pelanggan prioritas Tokopedia Care, promo eksklusif dan potongan harga melalui kolaborasi dengan para mitra strategis,” ujar Rizky.

3. Catat tanggal kampanye promo khusus dengan diskon lebih

Jeli mencatat jam promo akan membuat belanja kebutuhan sehari-hari menjadi lebih efisien. “Saat ini kami menghadirkan WAR Diskon Tokopedia, yang berlangsung tiap hari pukul 14.00 WIB, dimana ada banyak produk dari berbagai kategori dengan diskon besar-besaran,” kata Rizky. Misalnya, pada 25 September lalu, ada banyak sunscreen dan tisu 2 pak yang didiskon menjadi Rp20.000.

“Masyarakat sangat disarankan untuk menyalakan notifikasi sebagai pengingat sebelum mengikuti ‘war’ di WAR Diskon Tokopedia agar tidak ketinggalan berbagai promonya,” saran Rizky.

Masyarakat juga bisa menantikan diskon besar-besaran di WAR Diskon 10.10 mulai dari tanggal 26 September di di Tokopedia pukul 14.00 WIB.

Berbagai inisiatif dan kampanye rutin diadakan Tokopedia dengan promo menarik lainnya. Contohnya, kampanye Waktu Indonesia Belanja (WIB) yang berlangsung setiap bulan tanggal 25

Promo Tokopedia, WAR Diskon Tokopedia

hingga akhir bulan. Ada pula promo Kejar Diskon yang menghadirkan deretan produk terkurasi

dengan berbagai promo spesial.

4. Atur jadwal berbelanja agar stok barang tidak menumpuk di rumah

Berbelanja produk kebutuhan rumah tangga semakin mudah dengan kehadiran Tokopedia NOW! yang hadir 24/7, bahkan pesanan paling lambat tiba 2 jam setelah pembayaran.

“Kini, masyarakat bisa menjadwalkan pengiriman agar belanja kebutuhan sehari-hari, termasuk bahan baku makanan, dapat sesuai preferensi,” ucap Rizky.

“Pada kategori produk Groceries di Tokopedia, obat mual dan pencernaan, foot spray dan cuka apel menjadi sejumlah produk yang paling laris, dengan rata-rata peningkatan transaksi lebih dari 10,5 kali lipat sepanjang kuartal III 2023 dibandingkan kuartal III 2022,” tambah Rizky.

5. Manfaatkan proteksi produk agar terhindar dari kerugian jika ada kendala

Keamanan dalam berbelanja di Tokopedia didukung oleh kehadiran sederet proteksi dan asuransi produk yang bisa dipilih langsung oleh masyarakat. Proteksi Produk memberikan perlindungan pada barang yang telah dibeli juga akibat-akibat yang muncul pada saat penggunaan dalam batas waktu tertentu.

Selain untuk pembelanjaan produk, berbagai jenis asuransi juga berlaku untuk pembelian tiket travel dan entertainment di Tokopedia, mulai dari tiket pesawat, hotel hingga hiburan. Pengguna yang memakai proteksi produk bisa mendapat ganti rugi jika pesawat mengalami keterlambatan pemberangkatan, kehilangan dan kerusakan bagasi, kecelakaan dan masih banyak lagi.

“Tokopedia mencatat penggunaan produk asuransi seperti Proteksi Produk tumbuh signifikan belakangan ini. Hal ini terbukti dengan jumlah keseluruhan transaksi penggunaan produk asuransi di Tokopedia yang meningkat 2,5 kali lipat pada kuartal I 2023 dibandingkan kuartal I 2022,” tutup Rizky. (Z-10)